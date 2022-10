Jeroen: ‘Ik ben nu spekkoper, maar dat had ik nooit kunnen voorzien’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jeroen (52) uit Ridderkerk.

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw en mijn zoon (11) woon ik in een tussenwoning in Ridderkerk. Het huis is in 1968 gebouwd en we hebben een woonoppervlakte van 121 vierkante meter. Nadat we het huis in 2018 hebben gekocht, is het volledig onderzocht met een warmtebeeldcamera om te kijken wat we op het gebied van energie konden verbeteren. We hebben grondig verbouwd voor zo’n 60.000 tot 70.000 euro naar aanleiding van deze uitkomsten. Daarin zitten natuurlijk niet alleen energiebesparende aanpassingen, maar ook bijvoorbeeld een nieuwe keuken, vloerverwarming en een geheel nieuw dak.

De spouwmuren hebben nu purschuim en aan de binnenzijde zijn tegen de voor- en achtergevel voorzetwanden geplaatst van 16 centimeter. De buitengevels zijn waterafstotend geïmpregneerd. Na een natte periode heb je dan geen verdamping van het opgenomen water, wat gepaard gaat met afkoeling. Van het platte dak is de oude dakbedekking tot op het hout verwijderd en een dubbele laag isolatie aangebracht van in totaal 18 centimeter. We hebben nieuwe kunststofkozijnen met triple glas.

De vloer op de begane grond is aan de onderzijde voorzien van 20 centimeter opgespoten schuim. En we hebben een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Ook hebben we nog 36 zonnepanelen: 20 op het platte dak en 10 hangen er verticaal aan onze schutting. Dat is niet super efficiënt, maar deze leveren toch bijna 1000 kWh op in een jaar. Daarnaast hebben we er nog zes op en aan onze tuinschuur. We hebben bewust een cv-ketel genomen en geen warmtepomp, omdat ons gasverbruik zo laag is dat het lang duurt voordat ik die investering zou terugverdienen. We verwarmen de woonkamer met een speksteenkachel en we hebben ook een airco die kan verwarmen en koelen.”

Quote Ik vind de energiecom­pen­sa­tie natuurlijk fijn, maar ik had niet geklaagd als ze het eerlijker hadden verdeeld over de mensen die het meer nodig hebben Jeroen (52)

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een jaarcontract bij Vattenfall. We betalen 2 euro per maand. Ons jaarverbruik aan stroom is 5600 kWh en afgelopen jaar hadden we ongeveer 500 kWh overschot. Dat is vrij hoog, maar dat komt omdat we een elektrische auto hebben. Ons gasverbruik lag het afgelopen jaar op 176 kuub. Dat komt vooral omdat we onze speksteenkachel veel gebruiken. Dat kost me niks. Voor mijn werk kom ik op veel plaatsen waar ik zo nu en dan wat laagwaardig pallethout kan meenemen.

Ons bedrag is natuurlijk mede zo laag omdat we profiteren van de maatregelen van de overheid. We krijgen ook nog twee keer 190 euro energiecompensatie. Ik vind het natuurlijk fijn, maar ik had niet geklaagd als ze het eerlijker hadden verdeeld over de mensen die het meer nodig hebben.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Wij zijn geen groene vogels. Mijn idee van mijn investeringen was dat we comfortabeler zouden wonen en dat een eventuele toekomstige verkoop van het huis sneller zou plaatsvinden tegen een hogere prijs. Ik had toen nooit verwacht dat de energiemarkt zo zou exploderen. Het zelf terugverdienen van de eerder gedane investeringen gaat nu waarschijnlijk wel lukken. Ik ben nu spekkoper, maar dat had ik nooit kunnen voorzien.

We proberen onze zoon natuurlijk wel links of rechts bij te brengen dat alles duur is. Maar we hangen geen tijdsklokje in de douche. Iedere ruimte heeft een eigen tijdschema. Zo hebben we bijvoorbeeld in de ochtend een warme badkamer, zonder dat de rest van de woning verwarmd hoeft te worden. Onze thermostaat staat standaard op 19 graden ingesteld en op de slaapkamers op 16 à 17 graden, maar dat wordt het nooit omdat het zo goed geïsoleerd is.

Bij de aankoop van apparaten letten we op de energielabels, maar ik vind het soms een beetje een wassen neus. Onze condensdroger staat bijvoorbeeld nooit op het eco-programma, want dan wordt het toch niet helemaal goed droog. De vaatwasser proberen we vaak aan te zetten als de zon schijnt, om zo alvast voor te bereiden voor als de salderingsregeling is afgebouwd.”

De volledige naam van Jeroen is bij de redactie bekend.

