Jeroen heeft spaarpotjes voor alles: ‘Als ik zo doorga, kan ik over 10 jaar met pensioen’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jeroen Zuurveld (40), die van big spender naar besparen ging.

Je geeft maandelijks 1140 euro uit aan boodschappen. Hoezo vind je jezelf een superbespaarder?

,,Dat is best veel hè? Ik ga iedere week naar de Albert Heijn, dus daarin ben ik zeker geen superbespaarder. Maar vroeger was ik echt een big spender. Vijftien jaar geleden gooide ik het roer om. Dat was ook het begin van mijn eigen bedrijf. Ik ben ondernemers financieel gaan begeleiden.”

Wat was de aanleiding?

,,Ik verkocht mijn huis met 20.000 euro verlies. In één klap had ik een schuld en ik had geen buffer. Ik verdiende destijds als controller bij een multinational prima, maar ik gaf alles uit aan reizen, horeca en kleding. Het moest gewoon anders. Ik begon 70 procent van mijn inkomsten uit te geven en de rest spaarde ik. Dat doe ik tot op de dag van vandaag. Toen ik genoeg buffer had, ik houd 15.000 euro aan, ben ik met die 30 procent gaan beleggen.”

Hoe pakte je dat beleggen aan?

,,Ik heb eigenlijk alles geprobeerd, maar ik denk dat het voor 99,9 procent van de mensen het meest verstandig is om in een gespreid mandje met aandelen te gaan beleggen. Mijn grootste les is dat je leert wat je niet weet. Ik weet niet hoe een markt zich ontwikkelt. Ik zie mijn beleggingen als een buffer. Ook is het mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en mijn pensioenopbouw. Geld eruit halen, doe ik niet.”

Wat bracht deze ommezwaai voor verandering in jezelf teweeg?

,,Rust. Nu ik niet alles uitgeef, sta ik niet continu onder druk om te presteren om mijn rekeningen te kunnen betalen.”

Quote We hebben een mooi inkomen, maar ik geloof erin om onze vaste lasten zo laag mogelijk te houden Jeroen Zuurveld

Waar bezuinig je wel op?

,,We hebben een mooi inkomen, maar ik geloof erin om onze vaste lasten zo laag mogelijk te houden. Aan een gemiddelde auto ben je 1000 euro per maand kwijt. Onze auto is bijna 15 jaar oud en die 460 euro aan kosten kan ik voor een groot deel van de belasting aftrekken. Daar zit ook alles in: wegenbelasting, benzine. Soms twijfel ik aan de duurzaamheid, maar iets opgebruiken voelt ook duurzaam.

,,Daarnaast heb ik mezelf nog een bezuiniging aangeleerd: ik maak jaarlijks een lijstje van mijn verzekeringen en kijk of het goedkoper kan. Neem een zorgverzekering: als je niets mankeert, is het altijd goedkoper geen fysiotherapie- of tandartsverzekering te nemen. Als er iets gebeurt, is het altijd goedkoper om dat zelf te betalen. Vanuit een angst is men geneigd zich te oververzekeren. Dat deed ik ook bij energie, maar dat gaat momenteel niet.”

Heb je een financieel systeem?

,,Mijn moeder had een Brabantia-spaarpot met verschillende vakjes. Ik heb daar een digitale versie van gemaakt. Iedere maand boek ik een vast bedrag over naar diverse digitale potjes voor dingen als kleding, de auto, vakanties. Als ik dan ga winkelen, heb ik altijd geld in dat potje. Ik kwam op een gegeven moment in een fase dat ik het moeilijk begon te vinden om geld uit te geven, dit helpt me hierbij. Zo weet ik dat ik geld er speciaal voor heb gereserveerd, dus dat ik het ervoor mag uitgeven.”

Quote Vakantie vind ik belangrijk en met het potje geef ik mijzelf toestem­ming om dat uit te geven Jeroen Zuurveld

Dus je ging van big spender naar zuinig met je uitgaven?

,,Ik zie dat ook bij sommige rijke klanten, die vinden het echt moeilijk om geld uit te geven, want als je het investeert, levert het wat op. Ze potten het liever op dan dat ze ermee gaan strooien. Maar het gaat er ook om dat je fijn leeft. Bijvoorbeeld die 500 euro per maand opzij zetten voor vakantie. Vakantie vind ik belangrijk en met het potje geef ik mijzelf toestemming om dat uit te geven.”

Heb je nog een droom die je met je geld zou willen waarmaken?

,,We willen met zijn drieën een jaar op wereldreis. Dat betekent een jaar niet werken en zo’n reis kost veel geld. Maar mijn investeringen zie ik als een flexibel pensioen. Als ik zo doorga, kan ik over 10 jaar met pensioen. Als ik er een jaar tussenuit ga, schuift mijn pensioenleeftijd gewoon een jaar op.”

