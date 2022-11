Jasper is gefascineerd door de plastic tas met plastic tasjes: ‘Wat moet je er met acht?’

Jasper is industrieel productontwerper en is altijd op zoek naar hoe we bestaande producten bewuster kunnen gebruiken. Zo kwam hij ook bij zijn idee. ,,Ik vroeg me als kind al af wat de tas met tasjes bij mijn moeder thuis deed. Maar toen ik op mezelf ging wonen, viel het me ineens op: nu heb ik die tas zelf ook. Het is een vreemd proces, het gaat bijna vanzelf.”

Als Jasper tijdelijk in het huis van vrienden gaat wonen, wisten ze al van mijn fascinatie voor de tas met tasjes. ,,Ze zeiden: ‘Niet in de voorraadkast kijken!’ Dat deed ik uiteraard wél en toen zag ik een enorme stapel Albert Heijn-tassen. Dit zijn ook de tassen die ik heb gebruikt voor mijn foto.”

Het proces fascineert hem. ,,Het gaat onbewust. Je wilt helemaal niet al dat plastic in huis hebben, maar soms vergeet je nou eenmaal een tas mee te nemen. Of je brengt een spontaan bezoek aan de supermarkt. Het is eigenlijk ook een tegennatuurlijke handeling om van huis te gaan met een lege tas, je hebt hem namelijk pas in de supermarkt nodig.”

Omdat Jasper veel met duurzaamheid bezig is, gebruikt hij liever die herbruikbare dozen uit de supermarkt. ,,Alleen op de fiets is dat onhandig. Dan kom ik toch al snel uit op dat plastic tasje.”

Herbruikbare plastic tas is beter voor het milieu

Als je denkt dat je dan maar beter een jute of biologisch katoenen tas kunt kopen, heb je het mis. Uit onderzoek van de Consumentenbond (pdf) blijkt dat de herbruikbare plastic (LDPE-)tas die je bij de kassa’s van supermarkten kunt kopen, de tas is met de kleinste milieu-impact. ,,Je hoeft zo’n tas maar één of twee keer te gebruiken om de impact op het milieu op te vangen. In de praktijk kun je zo’n tas veel vaker gebruiken.”

Papier lijkt misschien een duurzame keuze, maar daar moet je zo’n acht keer mee doen en papieren tasjes scheuren vaak veel sneller. Een jute tas moet je wel tot zo’n 68 keer gebruiken en een tas van biologische katoen wel 154 keer om de milieu-impact op te heffen.

,,Als je zonder tasje aan de kassa staat, kun je dus het beste voor zo’n goedkope plastic tas gaan”, zegt Jasper. ,,En twee plastic tasjes in huis hebben is ook nog wel prima, die kun je nog hergebruiken. Maar op een gegeven moment bouw je een verzameling op: wat moet je er met acht?”

Volledig scherm Jasper van 't Wel. © Jasper van 't Wel

Spontane klanten kunnen tassen hergebruiken

Jasper geeft de grote hoeveelheid tassen liever terug aan ‘Appie’, oftewel Albert Heijn, zo schrijft hij in zijn post die al meer dan 45.000 keer is geliked. ‘Zo kunnen klanten die ook spontaan bij je langs willen komen mijn tassen hergebruiken.’ Dat scheelt volgens hem weer ruim vijftien nieuwe tassen die anders bij anderen in de tas met tassen verdwijnen. Ook biedt hij zijn ervaring als productdesigner aan: ,,Ik wil je zelfs gratis helpen met het ontwerpen van bijvoorbeeld een tassenbak.”

Als winkelketen Albert Heijn hem vervolgens uitnodigt op het hoofdkantoor, springt hij van zijn stoel. ,,Echt heel gaaf. Ze waren heel enthousiast over mijn idee, het hele bedrijf volgde mijn post. Het was erg interessant om te horen hoe Albert Heijn al verschil wil maken. Ze doen bijvoorbeeld al veel dingen om de co2-uitstoot te verminderen en ze gebruiken minder kunststof. Maar wat écht supertof is dat ik de samenwerking met Albert Heijn aan ga.

Over vier weken start Jasper met zijn ontwerpstudio en een groep studenten een onderzoekstraject. ,,Albert Heijn heeft een winkel ter beschikking gesteld en hier kunnen we interviews houden en experimenten uitvoeren. We hopen natuurlijk tot veel nieuwe inzichten te komen waarmee we een oplossing kunnen ontwerpen die in heel Nederland toe te passen is. Hopelijk ook bij andere supermarktketens.”

Quote We zijn onderweg naar een nieuw systeem waarin we hopelijk zoveel mogelijk hergebrui­ken Jasper van ‘t Wel

Uiteindelijk is zijn idee natuurlijk breder toepasbaar, denkt Jasper. Denk aan de herbruikbare groente- en fruitzakjes, maar ook de dozen van Bol.com. ,,In een ideale wereld gebruiken we zo min mogelijk van dit soort producten, maar áls we het gebruiken, laten we dan zorgen dat we het vaker kunnen gebruiken.”

Het is Jasper vooral te doen om een betere toekomst. “Die kunnen we creëren door te blijven innoveren en mensen bewust te maken. Zie het als een soort tussenstation, we zijn onderweg naar een nieuw systeem waarin we hopelijk zoveel mogelijk hergebruiken.”

Jasper had totaal niet verwacht dat zijn post zóveel mensen zou bereiken. De hele week staat zijn telefoon al roodgloeiend. ,,Mijn moeder is ook druk voor me aan het lobbyen, haha.” Zelfs de paar kritische reacties onder zijn LinkedIn-post, die zijn idee als ‘de omgekeerde wereld’ bestempelen, waardeert Jasper. ,,Ik vind het hoopvol. Het zijn mensen die blijkbaar passie hebben voor deze verandering. Ik ben het zelfs met ze eens dat iedereen zelf aan een tasje moet denken. Maar als je er dan toch eentje nodig hebt, zou het geweldig zijn als je een gebruikt tasje van een ander kunt lenen.”

