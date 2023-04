Is je nieuwe aankoop nu al stuk? Laat je dan niet afschepen

Waar heb je recht op bij een miskoop?

Helemaal blij dat je de laatste pastamachine uit het schap scoorde, breekt het handvat af. Probeer daar maar eens mee te draaien. Of je nieuwe shirt valt na één wasbeurt al uit elkaar. Iedereen heeft weleens een miskoop, maar waar heb je op zo’n moment recht op?

Van ’t Woudt: ,,Wettelijke garantie geeft je recht op een goed product. Wat je van een product mag verwachten, verschilt per artikel, merk en prijs. Of: wat de verkoper of reclame heeft beloofd.

Als iets niet aan redelijke verwachtingen voldoet, heb je recht op een gratis reparatie of een nieuw artikel. En als dat niet lukt: op teruggave van je geld.

Quote Wees kritisch als je wordt gevraagd voor ‘extra garantie’ te betalen, je hebt al recht op wettelijke garantie

Als gevraagd wordt of je extra garantie voor een product wilt bijkopen, wees dan kritisch, want je hebt recht op deze wettelijke garantie. Extra garantie bijkopen is niet altijd nodig.’’

Hoelang duurt de garantietermijn?

In Nederland hebben we aan een wettelijke garantie geen termijn verbonden. Want appels kun je niet met peren vergelijken: van een wasmachine mag je ervan uitgaan dat hij langer meegaat dan teenslippers.

Van ’t Woudt: ,,Is er binnen twaalf maanden na je aanschaf iets mis met je aankoop dan gaat de wet ervan uit dat het artikel al vanaf het begin niet goed was. De verkoper moet dan bewijzen dat het product door jouw toedoen kapotging.’’

Hebben meer mensen problemen?

Maar stel dat je nieuwe koelkast er precies dertien maanden na aankoop mee ophoudt. Heb je dan nog wel ergens recht op?

,,Dat is eerder dan je van een koelkast zou mogen verwachten. De verkoper blijft verantwoordelijk voor een goed product, ook na die termijn van twaalf maanden. Als hij zegt dat het jouw schuld is, moet jij hard kunnen maken dat je er niets raars mee hebt gedaan.

Dan helpt het door bijvoorbeeld op internet te zoeken of anderen ook over het product klagen. Want als meer mensen klagen, is de kans kleiner dat het probleem bij jou ligt’’, aldus de onderzoeker van de Consumentenbond.

Er gaat iets kapot: zo pak je het aan

Er zijn vier stappen die je kunt nemen als iets eerder stuk is dan je zou mogen verwachten.

1. Van ’t Woudt: ,,Neem zo snel mogelijk contact op met de verkoper. Laat je niet doorsturen naar de fabrikant, want de verkoper is verantwoordelijk voor een passende oplossing.’’

2. Geef aan dat je wilt dat het product gemaakt of vervangen wordt. Doe dit bij voorkeur per mail of brief. Misschien vind je het prettiger om te bellen of langs de winkel te gaan. Dat kan, maar bevestig je klacht dan wel per mail. Komt het ooit terecht bij een geschillencommissie of een rechter, dan heb je bewijs dat jij het snel hebt gemeld.

3. Gaat je aankoop stuk na een jaar en had het artikel een langere levensduur moeten hebben? Van ‘t Woudt: ,,Dan kun jij nog steeds een beroep doen op het feit dat je volgens de wet een goed product zou moeten hebben gekregen. Ga het gesprek in elk geval aan, wie weet valt het mee en komen jij en de verkoper eruit zonder dat jij juridische stappen hoeft te nemen.’’

4. En wat als je helemaal geen bonnetje meer hebt? ,,Je kunt ook met een bankafschrift aantonen wanneer het bedrag betaald is en aan wie. Het is handig om bij aankoop een foto te maken van je bonnetje voor het geval dat.’’

