Ik vraag me af hoe het niet onaanzienlijke vermogen van mijnheer S. zo snel heeft kunnen slinken

Geldvraag College­geld, studiefi­nan­cie­ring en vaste lasten: hoeveel kost studeren?

De vlaggen hangen uit, veel (aankomend) studenten maken zich op voor een studentenleven. Maar hoe hoog zijn de kosten om te studeren komend jaar? Student Jelle van Iersel mailt: ‘Houd ik nog iets over voor andere uitgaven? Ik heb het geluk dat mijn ouders gespaard hebben, maar ik moet het wel na gaan rekenen.’ In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.