Hogere rente is aanslag op staatskas: tegenvaller van 5 miljard euro

Storing bij ING opgelost: internet­ban­kie­ren weer mogelijk

Klanten die internetbankieren bij ING hadden vanochtend tijdelijk te maken met een storing. Ze konden meer dan een uur niet inloggen via hun computer of mobiel. De bank onderzoekt nu de oorzaak om herhalingen in de toekomst te vermijden, meldt de woordvoerder.

16 mei