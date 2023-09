Hoe verbruik ik minder gas deze winter? Besparingstips voor klein en groot budget

Geldflaters Marlies kreeg tandartsre­ke­ning uit Australië: duizend euro. ‘Dat geld had ik helemaal niet’

Marlies Harting (38) kreeg een wortelkanaalbehandeling in Australië die bij thuiskomst niet vergoed bleek te zijn. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.