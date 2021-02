Hoe overleven dierentuinen de lockdown? Dier adopteren kost tussen de 72 en 480 euro per jaar

Saskia (37) en Metha (48) kopen alleen tweede­hands: ‘Ik draag kleding die een ander niet heeft’

4 februari Online een nieuwe outfit uitzoeken, je verlekkeren aan de laatste gadgets of toch maar even dat nieuwe bureau bestellen voor je thuiswerkplek. Het is herkenbaar voor veel mensen, maar Saskia Sampimon-Versneij (37) en Metha ter Velde (48) doen er niet aan mee. Zij kopen niets of zo min mogelijk nieuw. ,,Ik vind zulke mooie aanwinsten in de kringloop!”