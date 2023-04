Hanna wilde collega helpen: ‘Omdat ik het kon betalen, bood ik aan haar ticket te kopen’

Geldflaters Yvette liep 23.000 euro mis omdat haar retraite niet door kon gaan vanwege corona

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Yvette Overbeeke (40), die 23.000 euro verloor toen zij een yoga-retraite organiseerde.