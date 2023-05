Grote verschillen tussen trouwkosten op stadhuis: dit ben je in jouw gemeente kwijt

Trouwen op het gemeentehuis wordt steeds duurder en de verschillen zijn groot. Zo kost een huwelijk op zaterdagmiddag in het Haagse stadhuis met 1467 euro meer dan twee keer zoveel als in Ede, waar je 685 euro kwijt bent.

Een mooie bruiloft kan flink in de papieren lopen. Gemiddeld geven bruidsparen meer dan 15.000 euro uit aan de dag van hun leven (exclusief huwelijksreis), maar wáár je trouwt maakt flink verschil. Dat blijkt uit een rondgang van trouwwebsite Theperfectwedding.nl. Ze brachten in kaart wat het kost om te trouwen in het stadhuis van alle 342 Nederlandse gemeenten.

Uiteenlopende prijzen

Een doordeweekse ceremonie is gemiddeld 4,4 procent duurder geworden (432,98 euro gemiddeld), op vrijdag en zaterdag leg je 4,1 procent meer neer dan een jaar eerder. Op een zaterdag trouwen (723,19 euro) kost je gemiddeld meer dan op een vrijdag (451,71 euro).

De allerduurste ceremonie is op een zondagmiddag in Delft. Op het stadhuis in de Prinsenstad kun je 2190,40 euro aftikken. De kosten zijn op zondag het laagst in Limburg: 221 euro in Simpelveld. Goedkoper is het om het weekend te mijden, in Utrecht, de duurste gemeente, betaal je maandag tot en met donderdag 857 euro. In het Limburgse Beek kun je doordeweeks voor 171,10 euro je huwelijk laten vastleggen.

Tekst gaat verder na het kaartje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Flinke prijsverhogingen

In sommige gemeenten zijn de verhogingen flink. De gemeente Noord-Beveland verhoogde de prijs met 158 procent voor een vrijdags huwelijk op het stadhuis. Vorig jaar was dat nog 155 euro, nu betaal je 400 euro. Ook de gemeente Twenterand (76,6 procent) en Rucphen (37,7 procent) deden het prijskaartje flink omhoog.

Sarah Glasbergen van Theperfectwedding.nl: ,,Er is geen vaste richtlijn over de kosten van een huwelijk in het stadhuis. We doen dit onderzoek al een aantal jaar en zien de prijzen steeds omhoog gaan. Maar we vragen ons wel af, op basis waarvan? Worden personeelskosten en energie-uitgaven van het stadhuis doorberekend? De verschillen zijn groot, wij zouden een staffel voor alle gemeenten een goed idee vinden.’’

Ook een huwelijk op maandagochtend is lang niet altijd meer gratis, ziet Glasbergen. ,,Dat is de bedoeling, maar er zijn vaak administratiekosten. En wachtlijsten, dus je komt niet snel in aanmerking voor een gratis huwelijk.’’

Tekst gaat verder na het kaartje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kun je goedkoper trouwen?

Doordeweeks is goedkoper dan in het weekend, blijkt uit de gegevens. Ook als je niet op een stadhuis wilt trouwen, maar op een andere locatie, gaat die vlieger op, weet Glasbergen. ,,Voor huwelijken op maandag, dinsdag en woensdag hebben ze vaak leuke aanbiedingen. Dat scheelt in de portemonnee. Bovendien is er dan vaak eerder plek, want veel locaties zijn nog steeds bezet met inhaalbruiloften na corona.’’

De grootste kostenpost wordt overigens niet bepaald door de locatie, maar door het aantal gasten. Wil je goedkoper uit zijn, kun je daar in schrappen. Of het menu aanpassen. ,,Als je het cocktailuur vervangt voor een bierproeverij maakt dat al veel uit’’, zegt Glasbergen. Of een stamppotavond - bij een winterbruiloft - in plaats van een viergangenmenu. ,,Kijk wat je zelf belangrijk vindt als je wilt bezuinigen en waar je op wilt of kunt schrappen.’’

Of een duur stadhuis voor bruidsparen bepalend is, vraagt Glasbergen zich af. ,,Vaak trouwen mensen omdat ze een band hebben met een stad. Elkaar er ontmoet hebben of er wonen. Zij zullen niet snel ergens anders trouwen. Maar het hakt wel in op het budget.’’ Goed om rekening mee te houden, dus.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!