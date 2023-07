Goedkopere rekeningen of hogere rentes: dit doen online banken anders dan traditionele

GeldvraagWat is het verschil tussen online banken en reguliere banken? Dat vraagt lezer R. Kuiper zich af. Er zijn steeds meer nieuwe banken - bijvoorbeeld Revolut, Bunq of N26 - die alleen online opereren. Is dat net zo veilig en betrouwbaar? In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.