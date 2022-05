Goedkoop naar een bruisende stad of exotische bestemming? Ga ‘flexreizen’

Dat de wanderlust na twee jaar trippen in eigen land gigantisch groot is, hoeven we je niet te vertellen. Maar dat we daarvoor liever niet al te diep in onze buidel tasten, is een opvallende tendens. Enter flexreizen: de reistrend van 2022. Zo hou je jouw zuurverdiende vakantie goedkoop (én meteen behoorlijk verrassend).

Reizen kan weer volop, en vaak zelfs zonder pcr-test of mondkapje. Maar de bestemming lijkt ondergeschikt aan de prijs die je voor je vakantie betaalt.

Uit nieuw onderzoek van de website Skyscanner, in samenwerking met marketingonderzoeksbureau OnePoll, blijkt dat 45 procent van de Britse respondenten zegt dat ze niet per se een specifieke bestemming voor hun reis in gedachten hebben wanneer ze beginnen met het plannen van hun vakantie. 50 procent van hen is zelfs volledig flexibel als het gaat om waarheen en wanneer ze reizen. Een op de drie deelnemers geeft aan dat de kosten een van de belangrijkste factoren zijn bij het boeken van een reis naar het buitenland.

Niet verwonderlijk dus dat zoveel prominente websites inspelen op die trend. Google Flights, een zoekmachine die de scherpste prijzen toont van luchtvaartmaatschappijen en onlinereisbureaus zoals Expedia, is razend populair. Op de website van Ryanair kun je sinds kort de optie ‘willekeurige bestemming’ aanvinken, waarna de goedkoopste vluchten netjes gerangschikt staan voor de periode die jij hebt geselecteerd. Ook op Skyscanner, die prijzen voor jou vergelijkt, kun je ‘overal’ aanvinken. Meer zelfs: die optie is momenteel de meest gezochte 'bestemming’ bij Britse reizigers.

De invloed van de pandemie

,,In het verleden was een flexibele reiziger iemand die op niet-conventionele tijden of vanuit verder gelegen luchthavens vloog om een goede prijs te krijgen”, vertelde Naomi Hahn, trendwatcher bij Skyscanner, onlangs aan het Britse magazine Glamour. ,,Maar het afgelopen decennium zien we een grote verschuiving naar meer spontane en last-minute boekingen. Vorig jaar stegen ook enkele verrassende bestemmingen in populariteit - plaatsen waar er minder coronamaatregelen golden. Door de pandemie en de steeds veranderende reisbeperkingen is ‘flexreizen’ de nieuwe reisnorm.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

De truc: pick and mix

Maar hoe pak je dat flexreizen het best aan? Met andere woorden: hoe hou je het meeste geld over voor onvergetelijke uitstappen, heerlijk frisse cocktails of handgemaakte souvenirs? De eerste truc: pick and mix, oftewel het mixen en matchen van luchtvaartmaatschappijen.

Zoek bijvoorbeeld uit of twee enkele reizen bij twee verschillende maatschappijen goedkoper zijn dan een retourvlucht bij dezelfde maatschappij, of check of het goedkoper is om terug te vliegen op een andere luchthaven. Als je bereid bent om vanaf een kleinere luchthaven te vliegen, heb je waarschijnlijk goedkopere stoelen.

De tweede tip is ietwat voor de hand liggend, maar je geheugen opfrissen kan geen kwaad: wie zowel flexibel is qua data als qua reisbestemming, hoeft minder diep in de buidel tasten. Zoek op meerdere data en luchthavens, want vluchtprijzen zijn gebaseerd op vraag en aanbod. Idealiter vink je op websites een maandoverzicht aan, zodat je helder ziet op welke dagen de prijzen de hoogte inschieten en wanneer er minder reizigers plannen om te vertrekken.

Het kan ervoor zorgen dat je belachelijk vroeg op een woensdag vertrekt in plaats van in de voormiddag op een geliefde zaterdag. Maar geloof ons: op vakantie zal je daar nog maar weinig over nadenken.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s met tips voor de vakantie: