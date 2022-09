Gasprijs gaat door het dak, maar dat kan veel winkeliers niks schelen: ‘Dichte deur geen optie’

Vattenfall verhoogt energieta­rie­ven na drie maanden alweer: meer dan 50 procent erbij

Energiebedrijf Vattenfall verhoogt per 1 oktober de tarieven voor stroom en gas met meer dan 50 procent. De verhoging komt drie maanden na de vorige keer dat het bedrijf de tarieven opschroefde. In een brief aan zijn klanten geeft Vattenfall als reden dat ‘de inkoopprijzen in de energiemarkt verder zijn gestegen tot een uitzonderlijk hoog niveau’.

