Familie ‘zo blij als wat’: kleindochter moet verbraste geld van oma terugbetalen

Vrijspraak door procedurefouten

Kleindochter beschikte over de bankpas van oma en zou die voor haar eigen gezin hebben gebruikt. Haar man en zij zouden hiermee onder andere boodschappen, kleding en ook een vakantie hebben betaald. Oma stierf met schulden.



In de strafzaak zijn beiden in eerste instantie veroordeeld. In hoger beroep volgde echter vrijspraak door procedurefouten. Ook in de door de familie aangespannen civiele zaak is het stel in eerste instantie veroordeeld. In het hoger beroep valt het muntje nu door procedurefouten de andere kant op.



Het gerechtshof verklaart dit hoger beroep nietig, omdat de dagvaarding de advocaat van de familie te laat heeft bereikt. De deurwaarder heeft deze gegeven aan een mevrouw De Vries in het bedrijfsverzamelgebouw waarin de advocaat zijn kantoor heeft. Maar wie dat is, weet niemand. De advocaat vond de dagvaarding pas twee weken later in zijn postvak.