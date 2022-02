Europa breidt ‘grijze lijst’ belastingparadijzen uit, ook Rusland nieuwkomer

Gratis boodschap­pen in tuin van Marijn worden soms ’s nachts opgehaald: ‘M’n hart breekt van zoveel schaamte’

In de voortuin van Marijn Iwema staat een voorraadkastje met gratis boodschappen. Het idee was voedselverspilling tegengaan, maar de bewaarplaats blijkt vooral een uitkomst voor mensen die in stille armoede leven. ,,Soms worden levensmiddelen midden in de nacht opgehaald. Mijn hart breekt van zoveel schaamte.”

13 februari