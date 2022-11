Eerste bank verhoogt spaarrente naar 1 procent: ‘Een symbolische stap, waardoor meer banken gaan volgen’

Bij de bank kan maximaal 100.000 euro gespaard worden tegen dit flexibele rentepercentage, waarbij vrij opgenomen en gestort kan worden. Er is geen minimaal bedrag dat gestort moet worden. „Het is gezien de hoge inflatie nog geen vetpot, maar de laatste keer dat de flexibele spaarrente op 1 procent stond was in juni 2016”, reageert spaarexpert Amanda Bulthuis. ,,En het is al flink hoger dan bij de grote banken.’’