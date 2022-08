Eén keer per week boodschappen doen om de kosten te drukken? Niet altijd een goed idee

Vol goede moed loop ik door de supermarkt. Deze keer ben ik goed voorbereid met een boodschappenlijstje én pen om alles netjes af te strepen. Ik lijk wel een goed georganiseerde budgetcoach. Alleen was ik even vergeten dat je beter je kinderen thuis kunt laten, dan ze los te laten lopen in het paradijs van de verleidingen.

Verleidingen in de supermarkt hebben nu alle prijzen abnormaal hoog zijn geworden extra gevolgen voor de portemonnee. Ik voel de frustratie ook bij mijn klanten, die juist minder geld proberen uit te geven aan boodschappen.

Bij het afrekenen, kijk ik zelf ook nog een keer naar mijn boodschappen. Ik ben bijna twintig euro kwijt voor een doosje eieren, kipfilet en een paar appels. Oké, en ik zie dat er ook stiekem toetjes bij zijn gegooid.

‘Dan moet je ook één keer per week boodschappen doen’, hoorde ik laatst iemand zeggen. Een veelgemaakte fout en het stomste advies dat ik ooit heb gehoord. Tenzij jij er van overtuigd bent dat je verse spinazie na een week nog kunt eten. Zorg dat je één keer per week 80 procent binnenhaalt en koop de overige verse producten later in de week.

Plan eens een kliekjesmaaltijd

De tip om een weekmenu te maken voor zeven dagen is trouwens ook een duur advies. Als je voor alle dagen boodschappen doet, hou je altijd eten over. In de praktijk eet je soms onverwachts een dag niet thuis of red je het niet om te koken. Houd daar rekening mee en plan een maaltijd met de kliekjes die je overhoudt.

En ben jij zo’n type die altijd met het zoveelste pak zilvervliesrijst thuis komt, omdat je in de supermarkt altijd twijfelt of je het wel op voorraad had? Ga dan nooit op pad zonder lijstje. Natuurlijk moet je dan nog steeds de koek, snoep en chipspaden zoveel mogelijk mijden, maar het is een goed begin.

Op de vraag hoeveel ik zelf uitgeef aan boodschappen, kan ik kort antwoorden. Laten we stoppen met onszelf te vergelijken met anderen. Jij bepaalt zelf waar jij je geld aan uit wil geven. Zo doe ik geen concessies aan mijn koffiemerk, maar ben ik wel weer bereid om pasta van een huismerk te kopen. Op basis hiervan bepaal ik mijn budget. Durf eens af te wijken van wat anderen doen. Het kan heel verrassend zijn.

En oh ja, tot slot, neem geen (hongerige) kinderen mee…

