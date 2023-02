Docent Jan maakte zelf een cryptoportefeuille aan: ‘Ik moest er iets over kunnen vertellen’

Jongeren voelen zich aangetrokken tot beleggen in crypto, maar zien het vaak (te) rooskleurig in. Jan Jansen is docent economie op het hbo en nam zelf een cryptoportefeuille om aan zijn studenten te kunnen uitleggen hoe het werkt.

,,Crypto lijkt soms wel een geloof: er zijn allerlei mensen die het ‘ware woord’ erover vertellen. Ze gooien allemaal vaktermen over je heen en proberen daarmee indruk te maken. Dan zeg ik: probeer het gewoon eens in eenvoudige termen uit te leggen. Vervolgens blijft het vaak stil.”

Onderzoeker en docent Jan Jansen verdiepte zich in de wereld van blockchain en cryptomunten en ontwikkelde zich al snel tot crypto-vraagbaak van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). ,,Ik heb me er altijd over verbaasd dat er zo weinig aan bitcoin, crypto en blockchain wordt gedaan in de opleiding tot economiedocent.”

Omdat hij zelf wel eens wilde weten hoe het allemaal in de praktijk werkt, maakte hij voor zijn lessen een cryptowallet aan, een virtuele portemonnee, voor een bedrag van 500 euro. Om mee te oefenen en om aan zijn studenten te laten zien.

Beleggen jouw leerlingen in cryptomunten?

,,Dat doen ze zeker. Maar je hoort in de wandelgangen alleen de positieve verhalen van mensen die er flink aan verdiend hebben.”

Marktmanipulatie komt ook voor in de wereld van NFT’s (non-fungible tokens) en crypto. Dit heet washtrading. Hoe werkt dat precies? Lees het hier.

Waarom vind je het belangrijk studenten en scholieren hierover te vertellen?

,,Het is de belevingswereld van de studenten: veel jongeren beleggen in crypto’s. En als je dan met een mond vol tanden staat, dan verlies je de geloofwaardigheid als docent. Je hoeft geen expert te zijn, maar moet er wel iets over kunnen vertellen.”

Quote Een jaar geleden ben ik met 500 euro gestart, dat liep toen op naar 900 euro en nu zit ik weer rond de 500 euro Jan Jansen

Wat doe je met ze in de les?

,,Wat ik als eerste vertel, is hoe beweeglijk de koers is. Dat laat ik ze zien door middel van mijn eigen portefeuille. Een jaar geleden ben ik met 500 euro gestart, dat liep toen op naar 900 euro en nu zit ik weer rond de 500 euro. Ik heb dit met een relatief klein bedrag gedaan, maar sommige studenten beleggen met geleend geld of hun studiebeurs. Dan kun je echt in de problemen komen. Ik geef ze in de eerste plaats dus mee: doe het nooit met geleend geld.”

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten dat de mensen die in crypto’s beleggen, dat doen uit nieuwsgierigheid en om een gokje te wagen. Jongeren doen dat met relatief kleine bedragen, maar nemen wel vaker grotere risico’s: van de ondervraagde jongeren tussen de 16 en 24 jaar belegt een op de vijf weleens met geleend geld.

Quote Als je het dan toch wil doen: oefen twee of drie jaar met 500 euro, om te kijken hoe het werkt Jan Jansen

Heb je op basis van jouw ervaringen een tip voor mensen die nog nooit iets met crypto hebben gedaan en twijfelen of ze er iets mee moeten?

,,Als je het dan toch wil doen: oefen twee of drie jaar met 500 euro, om te kijken hoe het werkt. Maar doe het nooit met geld dat je nodig hebt.”

En andersom? Heb jij ook iets van hen geleerd?

,,Ja, natuurlijk. Sommigen zitten aan hun laptop of tablet gekleefd en doen veel kennis op over nieuw soorten crypto’s. Dan leer ik van hen, daar heb ik geen tijd voor.”

Hoe kijk jij zelf naar de toekomst van crypto's?

,,Ik vind de technologie interessant, daar zie ik kansen voor. Verder ben ik benieuwd hoe lang het gaat duren voordat serieuze instellingen, zoals banken, erin duiken en het bij het grote publiek gaan aanbieden. Het zou me niets verbazen als je over vijf jaar een account met cryptocurrency bij de bank kunt hebben.”

