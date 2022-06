Dit verdient een boer aan één liter melk: ‘Lastig om winst te maken’

Goedkoop naar een bruisende stad of exotische bestemming? Ga ‘flexreizen’

Dat de wanderlust na twee jaar trippen in eigen land gigantisch groot is, hoeven we je niet te vertellen. Maar dat we daarvoor liever niet al te diep in onze buidel tasten, is een opvallende tendens. Enter flexreizen: de reistrend van 2022. Zo hou je jouw zuurverdiende vakantie goedkoop (én meteen behoorlijk verrassend).

27 mei