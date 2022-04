De zussen barsten in woede uit als ze de inhoud van het testament vernemen

Adrianus verloor zijn vrouw en baan en belandde bij de voedsel­bank, maar kan nu weer trots trakteren

‘Ik betaal de rekening wel!’ Adrianus zegt het met trots, nu hij zich aan de voedselbank heeft ontworsteld. Schuldenvrij en met een goede baan heeft hij zijn leven weer op de rails. Maar wat was het een worsteling om te komen waar hij nu is: hij zat psychisch in de put en zijn lichaam werd gegeseld door koorts, migraine en krampaanvallen.

