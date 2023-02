De vader wil zijn zoon hetzelfde bedrag schenken als zijn dochter, maar maakt een denkfout

Waarom André na jarenlang soebatten 89.733,19 euro krijgt van gemeente voor deze Romeinse schat

Als een duveltje uit een doosje, of in dit geval de modder, kwam-ie tevoorschijn: een Romeinse paradehelm. Voor dit topstuk moet Woerden in totaal 89.733,19 euro overmaken aan amateur-archeoloog André van der Ende, die de helm bij toeval in handen kreeg.

4 januari