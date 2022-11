De Nederlandsche Bank ziet mogelijkheden crypto’s voor betalingsverkeer

Jongeren en beleggen: 'Sommigen denken: ‘Ik stop wat geld in crypto, dan kan ik zo een dik huis kopen’

Beleggen is populair onder jonge volwassenen in Nederland. Ze zijn optimistisch over hun financiële toekomst en verwachten hun schaapjes snel op het droge te hebben om eerder met pensioen te kunnen. Maar is dat wel reëel?

2 november