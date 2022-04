De hypotheekrente stijgt snel: hypotheek oversluiten om te besparen of juist niet?

Het aantal oversluiters is flink toegenomen: waar vorig jaar in het eerste kwartaal nog 21 procent van de hypotheekaanvragen oversluiters betrof, is dat een jaar later 32 procent. En dat terwijl het aantal aanvragen ook flink toenam. Dat bleek deze week uit cijfers van De Hypotheker.



Directievoorzitter Michel van den Akker gaf in een persverklaring aan dat veel woningbezitters hun hypotheek oversluiten om juist nu nog te kunnen profiteren van de lagere rente: ‘Deze is sinds januari aan een snelle opmars bezig, de hypotheekrente ligt inmiddels een procentpunt hoger en we verwachten dat de rente in de komende tijd nog verder zal stijgen.’ De laagste hypotheekrente met NHG en rentevaste periode van 20 jaar ging van 1,20 procent in januari naar 2,27 procent nu, berekende Geld.nl deze week.

Quote We zagen vorige week de grootste weekstij­ging sinds begin dit jaar. De renteverho­gin­gen vliegen ons om de oren Marga Lankreijer-Kos

Stijging hypotheekrente

Dit beeld herkent Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert bij vergelijkingssite Independer. ,,Begin dit jaar hadden we niet verwacht dat de hypotheekrente zo zou gaan stijgen, maar door de torenhoge inflatie en de oorlog in Oekraïne, zagen we vorige week de grootste weekstijging sinds begin dit jaar. De renteverhogingen vliegen ons om de oren.”

Voor mensen wiens rentevaste periode (bijna) afloopt kan het lonen om nu nog snel de rente opnieuw vast te zetten tegen de nu geldende tarieven. Lankreijer: ,,We weten natuurlijk nooit wat de rente op langere termijn gaat doen, maar de oorlog is niet morgen afgelopen. Daar moeten we hoe dan ook van herstellen. Als je zegt: ik word daar zenuwachtig van, kan het verstandig zijn om het nu vast te zetten. Dan weet je waar je aan toe bent.”

Quote Als je rente op dit moment boven de 3 procent zit, is het verstandig om even te kijken of je kunt besparen Marga Lankreijer-Kos

Hypotheek oversluiten kost ook geld

Maar je hypotheek oversluiten, loont niet altijd voor iedereen. Je moet namelijk een boete betalen voor de resterende looptijd van je contract. Lankreijer: ,,De bank berekent de rente waar ze op hebben gerekend, en dat vragen ze aan jou terug als je je hypotheek oversluit.” Dat betekent dat het afhankelijk is van jouw oorspronkelijke hypotheeksom en de looptijd van je hypotheek of het financieel wat oplevert om over te sluiten. Deze zogenaamde ‘boeterente’ kan variëren van 2000 tot 20.000 euro, aldus Lankreijer.

Daarnaast zijn er nog andere bijkomende kosten als je overstapt naar een andere bank: er is vaak een taxatie nodig van je huis, er moeten adviseurskosten worden betaald en daarnaast moet je een bezoekje brengen aan de notaris. De Consumentenbond berekende dat dat alles bij elkaar al gauw uitkomt op zo’n 3000 euro (kosten die overigens wel weer aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte, net als de boeterente).

Soms staan die kosten niet in verhouding tot de verlaging van de hypotheekrente. Lankreijer: ,,Als je rente op dit moment boven de 3 procent zit, is het verstandig om even te kijken of je kunt besparen.” Ze adviseert om in dat geval de boeterente op te vragen door middel van een belletje naar je huidige geldverstrekker, dan kun je - eventueel met behulp van een adviseur - berekenen wat voor jou verstandig is.

