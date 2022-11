Cryptobeurs FTX vraagt om uitstel van betaling, topman stapt op na verlies 16 miljard

Tampons of maandver­band te duur: kwart Amsterdam­se vrouwen heeft er niet altijd geld voor, blijkt uit onderzoek

Voor het eerst is menstruatiearmoede in kaart gebracht in Amsterdam. Ruim een kwart van de ondervraagde vrouwen heeft niet altijd geld voor producten zoals maandverband, met als gevolg dat deze groep soms thuis moet blijven van werk en school.

24 oktober