Corrine: ‘We bleken een kast mét inhoud te hebben gekocht’

MarktplaatsmisserOnline marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer Corrine Oudenampsen-Maas, die een nieuwe buffetkast scoorde en die middenin een coronapiek moest gaan ophalen.

Corrine koopt elke paar maanden wel iets op Marktplaats. ,,Als ik iets wil hebben check ik altijd eerst of ik het daar goedkoper kan krijgen.” Zo heeft ze door de jaren heen al flink wat geld bespaard. ,,Mijn dochter wilde bijvoorbeeld zo’n Kallax-vakkenkast van Ikea. Dan stel ik die zoekopdracht in met een straal van 20 kilometer. Na een poosje kreeg ik een melding: ja hoor, iemand verkocht een dorp verderop zo’n kast.” Deze keer was haar zoekopdracht iets minder specifiek. ,,Ik wilde een nieuwe buffetkast, maar had geen specifieke voorkeur voor het merk of model. Hij moest alleen in onze woonkeuken passen.”

De perfecte vondst

Na wat digitaal rondkijken had ze de perfecte kast gevonden: ,,Hij paste precies in de hoek van onze keuken, had een mooie, grijsblauwe kleur die in ons interieur past én kostte maar 100 euro.” Corrine stuurde dus meteen een berichtje naar de verkoopster: ze wilde ‘m voor dat bedrag graag hebben. ,,Ik heb niet afgedongen, daar hou ik niet zo van en dit was gewoon een prima prijs.”

De verkoopster vond het prima een afspraak te maken, maar er zat één kink in de kabel: haar 2-jarige zoontje had corona opgelopen en het gezin zat in quarantaine. Corrine wilde niet een paar weken wachten, dus bedacht ze een oplossing: ,,Ik stelde voor dat ze de kast zelf alvast buiten zou zetten, dan hoefde ik het huis niet in.” De verkoopster vond dat ook prima. Corrines man kwam wat eerder uit zijn werk met de gezinsauto, dan konden ze samen de buffetkast inladen.

Mondkapjes in de aanslag

Maar toen ze op de afgesproken tijd bij het adres van de verkoopster aankwamen, stond daar geen kast. Corrine: ,,Het was de verkoopster niet gelukt de kast in haar eentje naar buiten te sjouwen.” Ze overlegde even met haar man en ze besloten, gewapend met mondkapjes en handgel, toch maar naar binnen te gaan. Met z’n tweeën lukte het de kast uit elkaar te halen en in de auto te laden. ,,Het viel niet mee, want het zieke jongetje was heel nieuwsgierig en liep steeds om ons heen. Maar we dachten, als we onze handen goed ontsmetten en straks de kast goed schoonmaken houden we het risico klein.”

Eenmaal weer thuis wachtte er nog een laatste verrassing op Corrine. Toen ze bezig was de kast van top tot teen te poetsen en een van de lades opentrok, bleek ze de volledige medicijnkast van de verkoopster mee naar huis te hebben genomen. ,,Er zaten zelfs smelttabletten en een thermometer in die haar zieke zoontje had gebruikt.” Verder vond ze nog wat kinderspeelgoed, zoals een walkietalkie. ,,Ik heb alles meteen in een doos gedaan en mijn handen goed ontsmet. Gelukkig had de verkoopster vrienden bij ons in het dorp wonen, die zijn de spullen diezelfde avond nog komen ophalen.”

Eind goed, al goed dus. ,,Maar de volgende keer zal ik wel controleren of een tweedehands meubel wel goed is leeggehaald”, concludeert Corrine.

