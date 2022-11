Chocolade als bonus: meer dan helft mbo’ers voelt zich niet gewaardeerd

De vakbond deed onderzoek onder ruim 1700 mbo’ers. Voorzitter Piet Fortuin is geschrokken van de uitkomsten. Bijna een op de drie ondervraagden zegt al drie jaar geen salarisverhoging te hebben gehad, 40 procent van de mbo’ers zegt dat zijn baas niet investeert in opleiding of ontwikkeling.

Twee derde ervaart een hoge werkdruk op het werk, 27 procent zegt tegen een burn-out aan te zitten. Verder heeft ruim een kwart van de ondervraagde mbo’ers moeite met rondkomen en 36 procent kan steeds moeilijker de rekeningen betalen.

Fortuin is bezorgd: ,,Onze arbeidsmarkt draait op mbo’ers. Dat zijn de kinderopvangmedewerkers, technisch personeel, mensen die huizen bouwen, onze auto’s repareren en warmtepompen installeren. Deze mensen verdienen veel meer waardering.’’

Zonder mbo’ers kan Nederland zijn ambities op het vlak van bijvoorbeeld wonen en energie niet waarmaken, waarschuwt hij. ,,,Werkgevers, zet je mbo’ers extra in het zonnetje en ga ze beter belonen. Zeker nu de inflatie zo hoog is horen ze fatsoenlijk te worden beloond en moeten hun loon meegroeien met de inflatie’’, luidt zijn boodschap.

Chocola

Voor doktersassistent Lya Speksnijder-den Besten in het ziekenhuis Sint Jansdal en tevens CAO-onderhandelaar is het gebrek aan waardering voor mbo’ers werkzaam in ziekenhuizen herkenbaar. Haar werkgever spreekt wel zijn waardering uit voor de zorgmedewerkers, maar die waardering ziet ze niet terug in haar portemonnee. Illustratief is een mail die haar direct leidinggevende deze week verstuurde: het personeel krijgt chocolade voor Sinterklaas, als blijk van waardering voor hun inzet. ,,Dat is heel leuk, maar waardering is meer dan chocola. Ik zou liever ook meer salaris krijgen. We krijgen nu bijvoorbeeld een kilometervergoeding van 0,08 cent, daar kan ik dus niet voor tanken.’’

Volledig scherm Lya Speksnijder- den Besten

Ze heeft in de 38 jaar dat ze in het ziekenhuis werkt de werkdruk flink zien toenemen en heeft veel collega’s om die reden zien vertrekken. ,,Het zou helpen als de werkgever zorgt dat de werkdruk minder hoog wordt en we alleen ingezet worden voor de uren waar we voor zijn aangenomen. Nu draaien we regelmatig extra uren’’, legt ze uit.

Waar ze van baalt, is dat in het algemeen mbo’ers dikwijls hetzelfde uitvoerende werk doen als iemand met een hbo-opleiding, maar toch minder betaald krijgen. En ook dat zij ondanks veel praktijkervaring hebben toch niet in aanmerking komen voor bepaalde functies. Speksnijder-den Besten: ,,Dat valt toch niet uit te leggen.’’ Fortuin sluit zich daarbij aan. Wat de vakbondsman betreft moet er een maatschappelijke herwaardering komen voor mbo’ers.

Vanuit de politiek ziet hij dat al langzaam gebeuren. Zo wijst hij erop dat het kabinet miljarden wil uittrekken om meer mbo’ers op te leiden. Ook vanuit de maatschappij mag wel wat meer waardering komen, vindt hij. ,,Veel ouders hopen nog altijd dat hun kind naar de havo gaat en later een kantoorbaan krijgt, terwijl praktisch geschoolden de beste baankansen hebben. Zonder mbo’ers gaan we vastlopen als samenleving. Dan worden er geen huizen meer gebouwd en hebben we straks geen handen meer aan het bed.’’