Chantal gaf vriend een versterker, een maand later was het uit: ‘Het voelde als bloedgeld’

GeldflatersChantal de Boer (33) besteedde haar vakantiegeld aan een gitaarversterker voor haar vriend, die het vlak daarna uitmaakte. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. ,,Het was mijn eerste vakantiegeld en ik was best opgewonden dat ik zo’n groot bedrag kreeg.”