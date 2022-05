Bruidsparen steeds duurder uit: ceremonie in een gemeentehuis kost 10 procent meer

Doordeweeks trouwen in een gemeentehuis is in 2022 na twee jaren van corona gemiddeld 10,1 procent duurder geworden dan in 2019. Een doordeweekse ceremonie is het duurst in het Utrechtse gemeentehuis. Kosten? 829 euro.

Het goedkoopst trouw je doordeweeks in het Zeeuwse Noord-Beveland. Daar betaal je 155 euro voor een ceremonie in het gemeentehuis, meldt trouwsite The Perfect Wedding. Ze maakten begin dit jaar de balans op bij alle 345 Nederlandse gemeenten. ,,De verschillen zijn enorm", zegt Sarah Glasbergen, namens de site. ,,Als je kijkt naar een zondagse ceremonie is de goedkoopste optie in Simpelveld in Limburg, daar kost het 218 euro. In de duurste gemeente, Delft, betaal je 2139 euro. Dat is een verschil dat ik niet te verklaren vind.”

Quote Bruidspa­ren zijn vaak gehecht aan een gemeente of zijn trots op hun stad. Stellen weten vaak niet beter en denken dat het zo hoort Sarah Glasbergen, The Perfect Wedding

Gemiddelde kosten

Gemiddeld betalen stellen 412,99 euro om in het gemeentehuis te trouwen na een toespraak van een babs, een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Wie op een vrijdag het jawoord wil geven, betaalt gemiddeld 429,45 euro, eveneens 10,1 procent meer dan voor corona. Op zaterdag zijn de tarieven met 693,34 euro gemiddeld 5,1 procent hoger dan in 2019. De duurste trouwdag is zondag, waar het tarief met 853,25 euro nu gemiddeld 6,7 procent hoger ligt dan voor corona.

,,Bruidsparen zijn vaak gehecht aan een gemeente of zijn trots op hun stad. Stellen weten vaak niet beter en denken dat het zo hoort. De trouwkosten horen er vaak gewoon bij en bruidsparen hebben niet het idee dat je daarin kunt vergelijken”, zegt Glasbergen.

Een landelijk tarief zou fantastisch zijn, zegt ze, maar ze begrijpt ook dat het niet overal gelijk wordt getrokken: ,,De ene gemeente heeft er misschien meer werk aan, met een monumentaal gemeentehuis en stoelen die van een zolder moeten worden gehaald, dat kost mankracht. Maar is dat een verschil van 1900 euro?” Ook vindt ze het logisch dat de tarieven in weekenden hoger zijn, dan zijn de arbeidskosten immers hoger.

Verdubbeling in Wormerland, grootste prijsstijging in Friesland

Het Noord-Hollandse Wormerland valt op in de cijfers, omdat die gemeente het trouwtarief verdubbelde ten opzichte van 2021 naar 770 euro. De grootste provinciale prijsstijging is doorgevoerd in Friesland, waar trouwen op vrijdag 23,3 procent meer kost dan in 2019.

In Zeeland werd de prijs in die tijd met net geen 5 procent het minst verhoogd. Het meeste geld moeten bruidsparen op zondag in Delft neertellen. Dan is de rekening 2139 euro, bijna veertien keer zo veel als doordeweeks in de goedkoopste gemeente Noord-Beveland. In tien gemeenten ging de prijs omlaag, met als grootste daler het Zeeuwse Schouwen-Duiveland (-32,9 procent).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.