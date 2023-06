Bijstandsgezin komt elke maand honderden euro’s tekort, 6 miljard euro nodig tegen armoede

Dat staat in het langverwachte eerste deelrapport van de Commissie Sociaal Minimum, dat vrijdag is gepresenteerd. Voor het eerst is goed uitgezocht of de bedragen die minima krijgen via hun uitkering en toeslagen wel toereikend zijn om rond te komen.

De uitkomst valt niet mee. Een alleenstaande in de bijstand komt volgend jaar maandelijks bijna 100 euro te kort, zo heeft de commissie in samenwerking met het CBS en Nibud berekend. Voor bijstandsparen met meerdere kinderen is de situatie nog veel nijpender: zij hebben elke maand 200 tot 500 euro te weinig om fatsoenlijk rond te kunnen komen.

Zonder overheidsingrijpen zullen de tekorten alleen maar toenemen, stelt de commissie. Daarom moet het kabinet nog deze zomer een knoop doorhakken over een extra pakket voor de minima, dat op Prinsjesdag kan worden gepresenteerd.

De commissie doet zelf twee suggesties, die beide 6 miljard euro per jaar kosten. In het eerste pakket gaat het minimumloon verder omhoog met 7 procent en wordt de bijstandsuitkering met 94 en 135 euro per maand opgehoogd voor respectievelijk alleenstaanden en paren. Daarbovenop komen dan nog hogere bedragen voor kinderbijslag en het kindgebonden budget. Het andere pakket loopt via een hogere huurtoeslag (149 euro per maand erbij) en een forse verhoging van het kindgebonden budget (ruim 100 euro per kind per maand).

Stomme beslissing

Opvallend is dat de commissie adviseert om de inkomens van minima niet alleen aan te vullen tot het sociale minimum maar hun ook een vast extraatje daarbovenop te geven. Met een aanvullend ‘flexbudget’ van 3 tot 9 procent houden deze mensen meer ‘speelruimte’ om te voorkomen dat ze voortdurend op de rand van de financiële afgrond leven, is het idee.

,,Het kan gebeuren dat je pech hebt, dat je onverwacht vaker naar de tandarts moet, vastzit in een duur of tochtig huis of gewoon een stomme beslissing hebt genomen”, stelt voorzitter Godfried Engbersen, lid van de WRR en hoogleraar sociologie in Rotterdam. ,,Met zo’n flexbudget kun je zulke klappen opvangen, zonder dat je meteen in de schulden raakt en in de ellende komt.”

Ook de samenleving als geheel profiteert ervan als de onderkant financieel iets ruimer in zijn jasje komt te zitten, zegt Engbersen. ,,De overheid hoeft dan minder vaak incidenteel bij te springen, zoals via de bijzondere bijstand, of met een extra energietoeslag voor de minima. En mensen hebben ook minder snel zorg nodig of schuldhulp.”

Initiatief Pieter Omtzigt

De commissie meent dat kabinetten in de afgelopen decennia vooral beleid hebben gemaakt om mensen in de bijstand aan het werk te krijgen. ,,De nadruk op arbeidsparticipatie is deels ten koste gegaan van inkomensbescherming”, constateert Engbersen.

Engbersen ziet dat er een ‘disbalans’ is ontstaan in de verzorgingsstaat. Daarom is het nu nodig een nieuwe bodem in de sociale zekerheid te maken. Engbersen: ,,Zodat mensen kunnen meedoen en geen tweederangsburgers worden. Om een netwerk op te bouwen en te investeren in relaties is het belangrijk dat je een cadeautje kunt kopen of iemand eens kan trakteren op een biertje. De overheid kan mensen geen partner of vrienden schenken, maar kan wel zorgen dat het hen financieel wat beter gaat.”

Het kabinet gaf opdracht voor dit onderzoek, na een aangenomen motie van Kamerlid Pieter Omtzigt. Aanleiding was een groeiend aantal signalen over mensen die niet rond kunnen komen, schulden hebben of in de rij staan voor de voedselbank. Dat riep de vraag op eens goed uit te zoeken in hoeverre verschillende huishoudtypes kunnen rondkomen en meedoen aan de maatschappij.

AOW’er heeft het beter

Daaruit blijkt dus dat vooral paren met kinderen in de bijstand het zwaar hebben. Huishoudens met alleen AOW vormen een uitzondering: zij krijgen niet alleen een hogere uitkering dan bijstandsgerechtigden, maar profiteren in bepaalde gemeenten ook van lokale regelingen, zoals gratis ov voor ouderen.

De commissie zet verder vraagtekens bij de wijze waarop uitkeringsbedragen op dit moment zijn gekoppeld aan het minimumloon. Zo krijgt een alleenstaande in de bijstand 70 procent van het minimumloon, paren krijgen samen 100 procent. Zo’n vaste verhouding is volgens de commissie niet vanzelfsprekend, omdat een bepaald inkomensniveau niet de garantie biedt dat het genoeg is om van rond te komen.

Na de zomer komt de commissie nog met een tweede rapport. Daarin staan aanbevelingen over hoe het sociale zekerheidsstelsel toegankelijker en voorspelbaarder wordt voor mensen aan de onderkant. In een eerste reactie laat het kabinet bij monde van minister Schouten (onder meer Armoedebestrijding) weten dat 'het sociaal minimum niet alleen moet kloppen op papier, maar ook in de dagelijkse praktijk van mensen'. Het kabinet gaat het rapport bestuderen en komt later dit jaar met een reactie.

