Bets en Willem hebben twee auto’s en een cabrio voor zomer: ‘Die kosten 500 euro per maand’

Geldflaters Heidi maakte geld over naar verkeerde: ‘Ik had het nummer van belasting­dienst ingetikt, dacht ik’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Heidi Vos, die 5000 gulden op de verkeerde rekening stortte.