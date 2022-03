Beslag van 137 miljoen euro om overtreden ‘Russische’ sancties

400 kinderen krijgen elk een envelopje met 60 euro, maar wie is de mysterieu­ze gulle gever?

Ooit was hij straatarm, maar nu is Jan Verkaart (86) stinkend rijk. Hij heeft zelfs zoveel geld dat hij niet meer weet wat hij ermee aan moet. Dus besloot een deel van zijn geld gewoon weg te geven. ,,Zo bijzonder is het niet hoor, ik heb gewoon meer geld dan ik kan opmaken.”

13 maart