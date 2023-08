Bedonderd door een groot bedrijf: steeds meer mensen sluiten zich bij een massaclaim aan

Oproep Wil jij meer grip op je uitgaven? Doe mee met onze bespaar­batt­le en krijg tips van experts

Wil jij inzicht in je financiën en leren hoe je (beter) kunt besparen? Voor een serie in september zoeken we drie huishoudens die een maand lang een ‘bespaarbattle’ aan willen gaan. Wie bespaart het meest? De deelnemers winnen gratis boodschappen én bespaaradvies van experts.