Autogarage kwam afspraak met Marieke niet na: ‘Nou nou, mevrouwtje’

GeldflatersIedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Marieke Steinkamp (45), die zonder eerst een prijsopgave te krijgen onverwachts 100 euro kwijt was aan een eenvoudige reparatie aan haar auto én een vrouwonvriendelijke benadering als ‘bonus’ erbij kreeg.

Wanneer speelde dit?

,,Een paar maanden geleden.”

Hoe lang had je die auto al?

,,Hij is uit 2015, maar voor mij is hij net nieuw. Ik ben er superblij mee. Hij rijdt geweldig, alleen ik had meteen een probleempje. Als ik de auto wilde vergrendelen, deed het bestuurdersportier niet mee. En dat betekende dat de auto niet volledig op slot ging.”

Hoe vond jij een garage?

,,Wij zijn net verhuisd naar het oosten van Nederland, dus ik kende hier nog geen garages. Ik reed naar de dichtstbijzijnde. In eerste instantie had ik daar een goed gevoel bij.”

Liet je het meteen repareren?

,,We hadden het even niet zo breed. We hadden net die verhuizing achter de rug, net die auto gekocht en ik had tijdelijk even geen werk. Dus ik vroeg of ze eerst konden kijken of het te repareren was. En als dat kon, wat het dan zou gaan kosten. Die man achter de balie zei: ‘We kijken wel even.’ En hij zei dat hij zou bellen met een prijsopgave voordat ze er mee aan de slag zouden gaan.”

En je liet je auto daar achter?

,,Ja, en ik kreeg een fiets mee naar huis. Ik dacht: helemaal goed geregeld zo.”

Waar ging het mis?

,,Een paar dagen later belde die man van de garage me: ‘Goed nieuws. We hebben de auto gerepareerd! U kunt hem komen halen.”

Maar dat was toch niet de afspraak?

,,Nee! Dat zei ik ook meteen. Toen veranderde de aardige toon naar: ‘Nou nou mevrouwtje, geen paniek hoor!’ Hij verzekerde me dat het onderdeel dat vervangen moest worden maar 10 euro had gekost. Toch was dat niet de afspraak; ik zou gebeld worden voordat ze zouden gaan repareren. Maar ergens kon ik wel begrijpen dat ze bij zo’n laag bedrag niet eerst gingen bellen.”

Waarom betaalde je uiteindelijk dan 100 euro?

,,Toen ik hem vroeg wat het totaalbedrag was, zei hij: ‘100 euro.’ Ik schrok me kapot. Natuurlijk snap ik ook wel dat ze arbeidskosten moeten rekenen, maar dit was voor mij best veel voor zo’n kleine reparatie. En nogmaals: het was niet de afspraak.”

Wat zei je ervan?

,,In eerste instantie niets, want het overviel me een beetje. Op de fiets onderweg naar de garage repeteerde ik in mijn hoofd wat ik tegen die man zou zeggen. Ik had bedacht dat ik korting zou vragen, omdat dit niet volgens afspraak was gegaan.”

En?

,,Het is zo stom, ik ben normaal echt niet op mijn bekkie gevallen. Maar toen ik daar aankwam en die man zag staan, zonk de moed me al in de schoenen. Voorzichtig opperde ik dat we toch hadden afgesproken dat ze er eerst naar zouden kijken en dan zouden bellen over hoe duur het zou worden. ‘Nou nou mevrouwtje’, begon hij weer. ‘Denkt u nou echt dat u het ergens anders goedkoper voor elkaar had kunnen krijgen? Voor niets gaat de zon op.’ Mijn mond viel open. Ik rekende af en ben weggereden.”

Liet je het erbij?

,,Ik vertelde het mijn man, die is ze meteen gaan bellen. Niet schreeuwend ofzo, maar wel duidelijk. Hij kreeg met één telefoontje 50 euro korting los. Iets zegt me dat ik dat als vrouw met alle overredingskracht in de wereld niet voor elkaar had gekregen bij die vent. Hij deed alsof ik een kleuter was.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat ik er niet zomaar op kan vertrouwen dat mensen zich aan hun woord houden. Voortaan vraag ik om een schriftelijke afspraakbevestiging. Naar die garage zullen we nooit meer gaan. Ik wil niet dat mijn man in de toekomst alle garagezaken moet regelen. Bovendien zullen niet alle automonteurs raar doen tegen vrouwen. Toch wil ik dit niet nog eens meemaken. En om nou op zoek te gaan naar een garage die door een vrouw gerund wordt, is misschien ook wat overdreven.”

