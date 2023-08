Auto getroffen door hagelstenen zo groot als tennisballen? Dit is wel gedekt en dit niet

Geldflaters Opblaaseen­hoorn die Ingrid kocht, bleek geen succes: ‘We geven liever geld uit aan iets waar je wat aan hebt’

Een mooie aanwinst voor tijdens de vakantie, dacht Ingrid Rijnbout-Evers (34), toen haar dochtertje smeekt om opblaaseenhoorn. Dat bleek tegen te vallen. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.