Anton kocht een oud huis: ‘Eerlijk gezegd bleek het erger dan we dachten’

Hoe woon je?

,,Sinds november 2019 woon ik samen met mijn vrouw en 14-jarige dochter in een vrijstaand huis van 227 vierkante meter woonoppervlak in Tiel. Het huis is in 1974 gebouwd en was in slechte staat van onderhoud toen we het kochten. Minimale isolatie, maar we zagen er wel potentie in. Eerlijk gezegd bleek het erger dan we dachten. We hebben het dus flink aangepakt. Het huis is van energielabel D naar A+++ gegaan. Zo hebben we het hele dak vervangen, de binnenkant geïsoleerd en alle ramen, kozijnen en deuren vervangen. De vloer was eerst ijskoud, we hebben die er helemaal uitgehaald en geïsoleerd en er vloerverwarming geplaatst.

Ik heb een nieuwe cv-ketel en sinds december 2021 hebben we een hybride warmtepomp en 23 zonnepanelen op het dak. Door corona hebben we maandenlang in de ellende gezeten. Ineens wilde niemand meer langskomen en lieten bedrijven het werk uit handen vallen. Oud en nieuw en kerst hebben we op de tuinbanken tussen de stapels puin gevierd. Natuurlijk heb ik weleens gedacht: waar zijn we aan begonnen? Bijvoorbeeld als mijn dochter thuisstudie had tussen de cementstof en bouwhamers. Dan lag de bouw even stil als zij examen had. Ze heeft zich fantastisch gehouden. En ik ben een rasoptimist en het resultaat mag er nu zijn.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een jaarcontract bij Vattenfall. We betalen nu 75 euro per maand. Toen we hier kwamen wonen betaalden we op basis van het verbruik van de vorige eigenaar 398 euro per maand. Dat scheelt nogal. We verbruiken nu evenveel energie als we opwekken en verwachten rond de 7200 kilowattuur uit te komen. Dat is veel, maar ik heb een vijver van 20 kuub in mijn tuin liggen. We verbruiken jaarlijks niet meer dan 500 kuub gas. Dat is ook bewust, want daardoor komen we in een lager tarief. Tot 500 kuub zijn de vaste lasten lager. Het is belangrijk goed naar de instellingen van je warmtepomp te kijken; daarmee kun je veel besparen.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik ben echt een bespaargek. Ik vind verduurzamen ook echt leuk. Het is mijn hobby en ik zoek alles uit. Het liefst zou ik nu alweer willen verhuizen voor een nieuw project, maar dat krijg ik niet voor elkaar bij mijn vrouw! Het eerste wat ik hier gedaan heb, is een slim metertje plaatsen waarmee ik van alle apparaten kan zien wat ze verbruiken. Vrienden maken daar soms ook grapjes over, maar het is heel handig. Op die manier ben ik erachter gekomen dat koken met het deksel op de pan enorm in verbruik scheelt, dat we de oude wasdroger beter konden vervangen voor onze huidige warmtepompdroger en dat van die goedkope opladers uit China veel lekstroom hebben.

Het enige wat we eventueel nog zouden kunnen doen is ooit een volledig elektrische warmtepomp aanschaffen. Verder hebben we alles wel aangepakt. Dat heeft ons ongeveer 80.000 tot 120.000 euro gekost, waarvan we 15.000 euro aan subsidies hebben gekregen. Tegenwoordig is er ook met duurzaamheidsleningen zo veel mogelijk. Dat kan ik iedereen aanraden.”

