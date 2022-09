Ans (68): ‘Met de huidige prijzen gaan we straks 500 euro per maand betalen’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ans Buter (68) uit Alkmaar.

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn zoon (35) in een tussenwoning in Alkmaar. We zijn hier komen wonen omdat we weg wilden uit Groningen. Mijn woning had aardbevingsschade en ik kreeg het niet verkocht. Uiteindelijk heb ik het in 2015 met 30.000 euro verlies verkocht en daarom zitten we nu in een huurwoning in Alkmaar. Dicht bij mijn dochter en haar gezin.



Het huis is uit 1972 en heeft een woonoppervlak van 116 vierkante meter. Het is een fijne woning en we wonen in een prima wijk. Er is alleen qua isolatie niks meer aan gedaan. Er zit alleen dubbelglas in uit 1983. In de zomer is het boven veel te warm en in de winter veel te koud. We hebben wel een oude cv-ketel, die wordt over twee jaar vervangen. Deze is verder wel goed onderhouden.

Mijn zoon had een eigen appartement in Groningen en staat nu al jaren op de wachtlijst voor een huurwoning. Het is lastig, want je moet lang ingeschreven staan. Ik ben dan wel gepensioneerd, maar overdag zijn we vaak weg. In de avond zijn we wel veel thuis.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij hebben een jaarcontract bij Innova. We betalen nu een voorschot van 200 euro per maand. Dat is op basis van een jaarverbruik van 2500 kWh aan stroom en 823 kuub gas.



Ons contract loopt in april af en met de huidige prijzen zouden we dan ongeveer 500 euro per maand moeten gaan betalen. Kijk, ik vind het niet erg om zuinig te doen, maar ik snap niet dat er door de woningbouw niets aan de woning wordt gedaan. Er zijn nieuwere huizen in de wijk die al wel gerenoveerd zijn. Dan zouden deze toch ook wel wat extra isolatie kunnen gebruiken?

Gelukkig hebben we van de gemeente Alkmaar een energietoeslag van 80 euro gekregen. We konden daarvan onder andere radiatorfolie, een waterbesparende douchekop en tochtstrips kopen. We moesten het bonnetje uploaden en dan kregen we het geld terug. Dat was heel fijn.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Wij zijn heel zuinig met energie. Mijn zoon stookt op zijn kamer niet, we hebben de verwarming alleen in de woonkamer en badkamer aan als we thuis zijn. De thermostaat hebben we steeds meer omlaag gezet. We zijn van 21 naar 19 graden gegaan. Dat is prima te doen. In de woonkamer hebben we vaak maar één lamp aanstaan. Dat is een heel gezellige lamp. Een led.



We luchten iedere dag tien minuten door. Verder hebben we alle kieren dichtgemaakt. Met douchen doen we niks geks. Niet te lang, maar we willen ook niet inboeten aan comfort. Ik ga niet koud douchen, dat gaat me nog iets te ver.

De wasmachine staat ongeveer drie keer per week aan. In het daltarief? Nee, dat zou ik inderdaad nog kunnen doen. Dat doe ik overigens wel met de afwasmachine, die staat altijd in de nacht aan. De droger gebruik ik niet meer. Het is een heerlijk apparaat, maar ik hang de was gewoon op zolder uit.

Ik kijk bij de aankoop van nieuwe apparaten altijd welke het zuinigst is. Voor de portemonnee maar ook voor het milieu. Ik heb vijf kleinkinderen. Ik denk weleens: wat voor toekomst gaan zij krijgen? Daar hou ik zeker rekening mee, ja.”

