Annick dacht dat ze goed verzekerd was, maar betaalde uiteindelijk 5000 euro zelf

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Annick (53) uit Wijchen, die al een aantal keer niet kreeg uitbetaald van haar verzekering omdat ze de kleine lettertjes niet had gelezen.

Wanneer gebeurde het voor het laatst?

,,Pas geleden nog. Wij hadden een vakantie geboekt naar Wenen, Oostenrijk. Ik was in de veronderstelling dat we goed verzekerd waren, we hadden ook een annuleringsverzekering. Toen Oostenrijk niet dicht bleek te gaan, hebben we geboekt, maar het land ging toch op slot. Het hotel konden we annuleren, maar de vliegreis moesten we mooi wel betalen.

Eerst dachten we: komt goed. Mijn vriend belde met de ene verzekering en ik met de bank. Bleek dat er in kleine lettertjes op de polis stond dat je de reis wel vergoed kreeg als je op reis corona zou krijgen, maar niet als een land op slot gaat of de vliegreis niet doorgaat. Dat hadden ze in het afgelopen jaar veranderd, anders werd het te duur. Het leek alsof we gedekt waren, maar dat was dus niet zo.”

Je hebt zoiets vaker meegemaakt?

,,Een paar keer al. Bijvoorbeeld toen ik schade had aan mijn vorige huis. Er was lekkage in de badkamer met als gevolg dat er een stuk muur uit moest en de leidingen vervangen moesten worden. Ook toen dacht ik: ik ben toch goed verzekerd, maar toen bleek dat alleen de gevolgschade werd vergoed. Dus de leidingen wel en het stucwerk en schilderwerk aan de muur, maar de douche moest eruit, de douchebak en de tegels moesten eraf, en dat werd dus allemaal niet vergoed. Terwijl ik goed verzekerd was, betaalde ik uiteindelijk vijfduizend euro zelf. Een grote strop.”

Denk je er soms niet over om maar helemaal geen verzekeringen meer af te sluiten?

,,Soms wel ja. Zoals die ene keer dat mijn nieuwe telefoon op de grond liet vallen en ik eerlijk vertelde dat ik bij de voordeur stond en dat de telefoon naar buiten was gevallen. Als ik gezegd had dat hij naar binnen was gevallen, zou hij geheel vergoed zijn geweest, nu kreeg ik niets omdat ik eerlijk was geweest. Maar het gaat ook weleens wel goed. Bijvoorbeeld toen er ingebroken was in mijn auto en ik alles vergoed kreeg. Bovendien: helemaal niet verzekeren is natuurlijk geen optie. Als je huis afbrandt wordt dat toch wel erg vervelend.”

Hoe komt het denk je dat het zo vaak mis gaat?

,,Terwijl je netjes iedere maand betaalt, heb ik het idee dat verzekeringsmaatschappijen steeds de mazen van de wet opzoeken. Er gebeurt iets waar je niets aan kunt doen, iets wat niet jouw fout is en toch wordt het niet vergoed. Dat is vervelend.”

,,Ik kijk heus wel goed als ik een verzekering afsluit, maar ik betrap mezelf erop dat ik het niet elk jaar opnieuw bekijk. Dat moet eigenlijk wel, want zonder je te informeren veranderen de details, zoals dit jaar met die coronaregels in onze reisverzekering. Het beste is om elk jaar de polis na te speuren op kleine aanpassingen. Het is een hoop werk, maar dat is wel de moeite waard. Ook het vergelijken van verzekeringen is een aanrader. Het kan je zomaar duizenden euro’s schelen als er iets mis gaat. Dat is denk ik voor iedereen een goed voornemen.”

