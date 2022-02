ABN Amro zet in op 'inclusive banking': iedereen moet zich gezien voelen

Hoogleraar Belasting­pa­ra­dij­zen sluiten en maximum op erfbelas­ting, pleidooi voor rijkdoms­grens

Een select groepje Nederlanders wordt alsmaar rijker. We vergapen ons graag aan hun pracht en praal, maar er is ook een keerzijde. Volgens hoogleraar Ingrid Robeyns vormt extreme rijkdom juist een groot probleem. ,,Wanneer zeggen we tegen mensen: het is genoeg zo.”

20 januari