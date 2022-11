ABN Amro: Sint en Kerstman houden het sober dit jaar

De feeststemming wordt dit jaar flink gedrukt door alle stijgende prijzen en de bezorgdheid en onzekerheid rond de eigen financiële situatie. Veel consumenten zullen daardoor de hand op de knip houden en andere keuzes maken als ze boodschappen doen, zo voorspellen ABN Amro en Q&A Insights & Consultancy op basis van een onderzoek onder 1226 Nederlanders.

Hierin zegt 40 procent van de Nederlanders die met de feestdagen cadeaus kopen, een (veel) lager budget te hebben dan vorig jaar. Vooral vrouwen zeggen met de feestdagen op de centen te letten. Dat gaat ook op voor huishoudens met een lager inkomen én mensen die zich meer zorgen maken over de financiën.

Dat laatste geldt voor maar liefst een derde van de ondervraagden. Met name jongeren en mensen in de lagere inkomensgroepen vallen in die categorie. De mensen die dit jaar minder budget hebben voor cadeaus, hebben daarvoor verschillende redenen.

Boosdoener

Bijna zes op de tien wijst de prijsstijgingen aan als boosdoener. Daardoor hebben ze moeite om maandelijks rond te komen. Zo'n 45 procent zegt voorzichtiger te zijn vanwege de onzekere tijden. Tegelijkertijd is er ook een groep (49 procent) die verwacht evenveel uit te geven of zelfs meer dan vorig jaar (11 procent).

Volgens Henk Hofstede, adviseur van bedrijven in de retailsector bij ABN Amro, is het budget bij een groep misschien wel gelijk gebleven of iets gestegen, maar zijn intussen de prijzen ook hard gestegen: ,,Daarom verwachten we dat veel consumenten een kleinere beurs ervaren of voorzichtig zullen zijn.”

Zijn verwachting is dat aanbiedingen en cadeaus tegen betaalbare prijzen dit jaar belangrijker zullen zijn voor de sobere Sinterklaas en Kerstman. In het onderzoek zegt in elk geval driekwart van de ondervraagden op een andere manier boodschappen te willen doen met de feestdagen. Zo geven ze aan meer aanbiedingen (51 procent) te kopen, verruilen ze A-merken voor huismerken en/of B-merken (29 procent) en willen ze boodschappen doen in goedkopere supermarkten (28 procent). Die verschuiving is overigens nu al zichtbaar.

Wat betekent koopkracht, inflatie en modaal inkomen ook alweer? Lees het in onze economie-woordenlijst.

Naast de gedragsveranderingen van consumenten in de supermarkten verwacht ABN Amro dat mensen aan bepaalde categorieën aanzienlijk minder geld uitgeven. Zo is gemeten wat het ‘saldo’ is op de vraag of ondervraagden (veel) meer, evenveel of (veel) minder in een bepaalde categorie gaan kopen. In de categorieën kleding en schoenen is het saldo meer versus minder met -24 procent het meest negatief, gevolgd door sport (-18 procent), speelgoed en games (-17 procent) en cadeauartikelen (-16 procent).

‘Vrijwel alle branches worden geraakt’

Hofstede: ,,Onze verwachting is dat de detailhandel met de komende feestdagen een omzetdaling tegemoet kan zien. Vrijwel alle branches worden geraakt, al zijn de verschillen groot. Alleen supermarkten lijken nog te groeien.”

Kijk onze video's over geld in onderstaande playlist: