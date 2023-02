Wij hebben de nieuwe Harry Potter-game gespeeld: vijf dingen die opvielen

Harry Potter kreeg de afgelopen jaren genoeg games, maar vaak waren het kleinere titels die samen met een nieuwe film verschenen. Ze waren snel uitgespeeld en boden weinig ruimte om de boel te verkennen. Wat dat betreft is Hogwarts Legacy wel anders: hierin kun je het kasteel Zweinstein, het nabijgelegen dorpje Hogsmeade en de omringende natuur helemaal uitpluizen.

Het is een zogeheten ‘sandbox’. Je kunt het verhaal volgen, maar bent ook vrij om alles te gaan verkennen en je eigen pad te bepalen. Daarmee ben je al snel tientallen uren zoet.

1. Je kunt een transpersonage maken

Harry Potter-schrijver J.K. Rowling was de afgelopen jaren het middelpunt van aandacht, nadat ze door critici meermaals werd beschuldigd van transfobie. Ook Nikkie de Jager, bekend als NikkieTutorials, was in 2020 fel tegen de auteur: ‘Je hebt geen idee hoeveel pijn je mensen aandoet. Schaam je’, twitterde ze.



Het is daarom opvallend dat de game haaks staat op de uitspraken van Rowling. Dat zie je al vanaf het eerste moment, als je zelf een personage mag maken. Je kiest daar niet tussen een man of een vrouw, maar kiest een gezichtsstructuur, lichaam en kapsel. Achteraf kies je of dit personage bij de heksen of de tovenaars in de slaapzaal terechtkomt.

De game laat je op die manier een transpersonage maken, zonder dat je een expliciete genderidentiteit hoeft te kiezen. In de rest van de game wordt daar ook rekening mee gehouden: als je wordt aangesproken, gebruiken personages het Engelse, onzijdige ‘they’.

2. Een prachtige, accurate wereld

In eerdere Harry Potter-games zagen we stukken van Zweinstein digitaal herbouwd worden, maar dit is voor het eerst dat heel het kasteel vrij verkend kan worden. Een kasteel dat één op één uit de films lijkt te zijn overgenomen. Zalen, klaslokalen en gangenstelsels zien er exact uit zoals waar we Harry, Hermelien en Ron al zagen rondlopen.



De hoeveelheid details is ook indrukwekkend. Tafels liggen vol potten en ingrediënten, in de slaapzaal pruttelt een theepot tussen de stapels boeken en schilderijen aan de muren komen tot leven terwijl je langs ze loopt. Het voelt als een wereld waarin wordt geleefd.

3. Harry is er niet, maar alle bekende voorouders wel

Hogwarts Legacy vindt honderd jaar voor de Harry Potter-boeken plaats. Dat geeft de makers ruimte om een eigen verhaal te vertellen - Harry en zijn vrienden zijn allemaal nog lang niet geboren. Daarnaast kunnen we zien hoe Zweinstein ervoor stond voordat Voldemort de wereld bedreigde.



Maar de makers laten de boeken nooit helemaal los. Veel bekende personages zijn voorouders van bekende namen. In het begin heb je bijvoorbeeld professor Wemel, wiens naam je wel kent van Harry’s beste vriend in de boeken. Het zijn leuke onderonsjes voor fans, maar de wereld kan daardoor soms ook wel klein voelen: alsof alles alleen maar draait om een handjevol families.

4. Het is een beetje saai geschreven

We willen niet zeggen dat Hogwarts Legacy een slecht geschreven game is. Het verhaal kabbelt prima door en bouwt de wereld aardig goed uit. Maar het is tegelijkertijd wat saai. Bijna ieder personage dat je tegenkomt is vriendelijk en beleefd, zonder noemenswaardige karaktertrekken. Het voelt alsof de makers niemand willen kwetsen, maar hierdoor ontbreekt ook ieder gevoel van spanning.



Het zorgt er ook voor dat bijna iedereen op elkaar lijkt. Klasgenoten zijn haast niet uit elkaar te houden en vergeet je na afloop ook weer snel. Daarnaast heeft het spel ook weinig unieke spelsystemen, waardoor Hogwarts Legacy nooit een eigen smoel krijgt.

5. Je kunt meer dan alleen Zweinstein verkennen

Zoals hierboven beschreven kun je Zweinstein helemaal verkennen, maar daar houdt het niet op. Daarnaast is ook het dorpje Hogsmeade te bezoeken, waar je in tal van winkels materialen koopt om bijvoorbeeld upgrades mee te maken.



En de wereld is zelfs nog groter dan dat: op de kaart vind je meerdere valleien en bossen om in te duiken. Het maakt de totale gamewereld buitengewoon groot - genoeg om tientallen uren in te verdwalen.

