Nieuwe Sims-game moet stokoude formule vernieuwen

De Sims is een gigantisch populaire gamereeks: het meest recente vierde deel, dat in 2014 werd uitgebracht, telde in 2021 maar liefst 36 miljoen spelers. Dat worden er waarschijnlijk nog meer, want de game is voortaan gratis.

Op de eerste beelden van het nieuwe Project Rene is te zien dat de nieuwe Sims-game meer ontwerpmogelijkheden krijgt. Zo kan de vorm en kleur van meubilair tot in detail worden aangepast en is er meer vrijheid om spullen te plaatsen. Ook zal er, in tegenstelling tot de bestaande games, veel gelegenheid zijn om samen te werken met andere spelers.

Voor Sims-fan Bo Beljaars, bekend van haar YouTubekanaal Bokado Sims, kwam de aankondiging niet als een grote verrassing: ,,Ik had zeker wel verwacht dat er iets over de toekomst van De Sims benoemd zou worden. En gelukkig hebben ze dat ook gedaan.”

Hoewel Project Rene door velen al wordt bestempeld als de volgende Sims-game, is het nog niet zeker dat het daadwerkelijk om het vijfde deel in de reeks gaat. Maar, zoals Beljaars vertelt: “We gaan er allemaal vanuit dat met Project Rene De Sims 5 wordt bedoeld.”

Vele generaties Sims

In De Sims krijgt de speler de regie over het leven van de personages, ‘Sims’, die door de speler worden gecreëerd of worden ‘geboren’ als het kind van reeds bestaande Sims. Zij moeten vervolgens worden voorzien in bepaalde levensbehoeften, zoals eten en slaap. Daarnaast hebben ze een baan, een huis, en hobby’s nodig. In feite speel je zo iemands leven helemaal uit.

,,Wat ik zo leuk vind aan De Sims is dat je de mogelijkheid hebt om alle soorten levens te leiden en verschillende verhalen te creëren,” legt Beljaars uit. ,,Dingen die je in het echt zelf misschien niet zou doen, kun je in De Sims wel beleven.”

,,Momenteel speel ik in mijn vrije tijd al sinds 2015 met dezelfde stamboom. De Sim waar ik nu dus mee speel heeft al héél veel voorouders”, vertelt ze lachend. ,,Ook is De Sims gewoon een heerlijk spel om mee te ontspannen. Als ik het eenmaal opstart, kan er zo een paar uur voorbij vliegen.”

Bedoeld als virtueel poppenhuis

De bedenker van De Sims, Will Wright, bracht in 1989 zijn eerste simulatiespel uit: SimCity. Anders dan de meeste games in die tijd was het doel niet om te winnen. Spelers moesten naar eigen inzicht een stad ontwikkelen, waarbij ze bijvoorbeeld nieuwe wegen konden aanleggen of scholen konden bouwen.

Het succes van SimCity leidde tot een reeks vergelijkbare vervolgspellen, maar de eerste versie van De Sims, wat zich op virtuele personen richtte in plaats van steden, verscheen pas in februari van het jaar 2000. Het verhaal gaat dat Will Wright het zijn ‘virtuele poppenhuis’ noemde. Het meest recente vervolgspel, De Sims 4, werd uitgebracht in 2014.

Omdat de reeks al zo lang bestaat, zijn veel Sims-fans met de games opgegroeid. Zo ook Beljaars: ,,Ik was denk ik 7 jaar toen ik het spel ontdekte en sindsdien heb ik geen één versie overgeslagen. Ik ben dus echt opgegroeid met De Sims. Na al die tijd is het nog steeds mijn favoriete spel!”

Naast de basisuitgave van De Sims kent iedere versie een aantal uitbreidingspakketten. Zo heeft De Sims 4 bijvoorbeeld het uitbreidingspakket ‘Cats & Dogs’, wat meer huisdieren en een dierenarts introduceert, en ‘Cottage Living’, wat het plattelandsleven nabootst.

Tijd voor iets nieuws

Het duurt vermoedelijk nog jaren totdat de nieuwe Sims-game wordt uitgebracht. In de tussentijd zullen er betaalde uitbreidingspakketten blijven verschijnen voor De Sims 4.

,,Ik zie soms wel eens berichtjes dat mensen het jammer vinden als De Sims 5 snel uitkomt, omdat ze veel geld in De Sims 4 hebben gestoken. Ik snap dat wel, maar het is natuurlijk niet zo dat De Sims 4 verdwijnt, deze blijft gewoon bestaan,” vertelt Beljaars.

,,Nu Project Rene is aangekondigd, kunnen mensen alvast voor zichzelf beslissen of ze nog geld in De Sims 4 willen steken, of dat ze willen wachten tot De Sims 5 uitkomt. Maar in het verleden hebben veel spelers, waaronder ikzelf, natuurlijk ook elke keer de overstap gemaakt naar De Sims 2, 3 en 4. De echte fans zullen daarom wel blijven hangen.”

Beljaars kijkt in ieder geval al uit naar de nieuwe Sims game: ,,Inmiddels is het alweer 8 jaar geleden dat De Sims 4 uitkwam, dus als je het mij vraagt, is het zeker wel weer tijd voor iets nieuws.”

