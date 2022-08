Nederlander Tom (22) strijdt in Berlijn om plek in miljoenenfinale van game Rainbow Six: ‘Draait om tactiek’

Voor het eerst in twee jaar heeft een groot Europees toernooi van de game Rainbow Six Siege weer livepubliek. Nederlander Tom Pieksma (22) staat vandaag met zijn team Rogue in de kwartfinales van de Berlin Major in Berlijn. De inzet: 200.000 dollar aan prijzengeld en een stap dichter bij het elitetoernooi Six Invitational met een prijzenpot van miljoenen dollars.

Het is een uitgelezen kans voor het professionele esportsteam Rogue, een vijfkoppige groep van verschillende Europeanen die op dit moment op de 14e plek staat op de internationale ranglijst voor het spel Rainbow Six Siege. Alleen de top 20 mag door naar de Six Invitational 2023, waar 2 miljoen dollar te verdelen is onder de winnaars.

Pieksma - strijdnaam Deapek - moet er wel nog even aan wennen, vertelt hij vanuit zijn ‘vijfsterrenhotel, de accommodatie is echt fantastisch’ in Berlijn. Nog nooit gamede hij voor zo’n livepubliek als dat hem vandaag te wachten staat.

Die mogelijkheid was er ook lang niet. Toen de coronapandemie uitbrak, besloten veel esportsorganisaties om het publiek buiten de deur te houden. Sinds begin dit jaar is er echter steeds meer mogelijk - waaronder dus een groot toernooi voor publiek in het theater bij het Potsdamer Platz in Berlijn.

Mentale factor belangrijk bij Rainbow Six Siege

,,Voor mij en mijn teamgenoot Spoit is dit de eerste keer. Gelukkig zitten er ook meer ervaren mensen in mijn team, die hebben ons echt goed gecoacht. De zenuwen waren er snel vanaf”, zegt hij. De eerste dag verliep dan ook ‘supergoed’: team Rogue won de eerste twee duels in de groepsfase gemakkelijk.

Maar op dag twee speelde de timing het team parten. ,,De eerste game was om 10.30 uur, de laatste om 17.00 uur ‘s avonds. We waren echt supermoe, we hadden geen energie. We zaten ook nog eens in het midden van een hittegolf daar in Berlijn, en met onze pc’s bij elkaar werd het wel 40 graden.”

Juist die mentale factor en die energie is belangrijk bij Rainbow Six Siege. Om deze schietgame goed te spelen, moet je bijzonder tactisch zijn, vertelt Pieksma. ,,Twee teams van vijf nemen het tegen elkaar op. Het ene team moet een huis of een ander gebouw binnenvallen en een kamer overnemen, het andere team moet voorkomen dat dat gebeurt.”

Om dat voor elkaar te krijgen, is veel strategisch overleg nodig. ,,Het lijkt niet erg op andere schietgames. Je moet meer met elkaar praten dan dat je met actie bezig bent”, zegt Pieksma. ,,Je hebt een teamleider die uiteindelijk de beslissingen neemt. Maar ik kom bijvoorbeeld met ideeën. Je moet je namelijk snel kunnen aanpassen als de vijand iets anders doet dan je verwacht.”

Volledig scherm Team Rogue. © Ubisoft/Rogue

Als ‘second support’ is het zijn taak om na te denken over wat zijn team qua ondersteuning nog kan gebruiken, maar wat niet meteen nodig lijkt. ,,Stel, ik zie dat de vijand boven zit, dan kies ik een personage om te spelen die het team kan helpen om snel daar terecht te komen. Bijvoorbeeld iemand die rookbommen kan gooien.” Die rol bevalt hem wel. ,,Ik hoef niet alle aandacht. Ik vind het leuk om andere mensen de kans te geven iets geweldigs te doen.”

Competitiviteit is het leukste van Six Siege

Voor Pieksma kwam de interesse in Six Siege vooral voort uit een drang om zich met anderen te meten. ,,Ik speelde vroeger veel voetbal. Ik heb twee broers, dus er was altijd wel competitie. Dat was niet anders toen ik Six Siege met één van mijn broers begon te spelen.” Zijn talent viel op bij een Nederlandse medespeler, en voordat hij het wist kwam hij in het competitiecircuit terecht.

,,Ik vond de spanning en de competitiviteit wel leuk. Als je zo speelt, dan krijg je een totaal andere visie op het spel”, zegt Pieksma. Vier jaar lang bleef hij doorspelen in de ‘Challenger League’, de eerste divisie van Six Siege. ,,Toen werd ik in mei gevraagd voor Rogue, een team dat in de hoogste divisie speelde. Dat is echt next level. We hebben een coach, er zijn mensen om ons heen die zich hier fulltime mee bezighouden, ik krijg een salaris. Ik vind het prachtig: ik heb nu echt het gevoel dat we als een team samenwerken om te winnen.”

‘We maken echt kans om te winnen’

De kansen van Rogue schat hij voorlopig hoog in. ,,We spelen tegen G2. Dat is wel de grootste esportsorganisatie voor deze game, maar hun probleem is dat ze altijd per sé een superteam van de beste spelers willen bouwen”, analiseert Pieksma. ,,Maar wat heb je daar aan als al die persoonlijkheden niet goed met elkaar kunnen omgaan? De beste spelers maken niet het beste voetbalteam.” En daar is winst te halen, vindt hij: ,,Communicatie is ons sterkste punt.”

De kwartfinale start vandaag om 17.00 uur Nederlandse tijd en is op het Twitch-kanaal van Rainbow Six Siege te volgen.

