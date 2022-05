Hoe betrouwbaar is Kijkwijzer voor games? ‘Een game voor 3+ kan vaak nog te complex zijn’

Terwijl het spelen van games ieder jaar in populariteit groeit, zijn er bij ouders en opvoeders vaak vragen en misverstanden over de effecten van diezelfde games. Gelukkig zijn er steeds meer gamers die zelf vader en moeder worden en de hobby hun kroost met de paplepel ingieten. Tegelijkertijd is er nog altijd een grote groep ouders die het lastig vindt om videogames te duiden.

Een van de terugkerende vragen rondom gaming is: wanneer is een game geschikt voor mijn kind? Dit wordt ondervangen door een classificatiesysteem, in Europa opgesteld door Pegi, een soort Kijkwijzer voor games. Door het afbeelden van leeftijden en icoontjes wil Pegi verschillende spelers, maar vooral ouders, waarschuwen voor beelden waar kinderen misschien nog niet aan toe zijn.

Iedereen snapt dat je een zevenjarige geen zeer gewelddadig, realistisch ogend schietspel vol bloed moet voorschotelen of een horrorgame vol zuchtende zombies moet laten spelen. Toch ligt het voor mensen die niet zo bekend zijn met de materie wel wat complexer.

Seks, drugs en cartoonesk geweld

Pegi kent vijf leeftijdsclassificaties – 3, 7, 12, 16 en 18 – en acht daaraan gekoppelde inhoudspictogrammen: grof taalgebruik, discriminatie, seks, de aanwezigheid van drugs (alcohol en tabak vallen hier ook onder), angst, gokken, geweld en de aanwezigheid van in-game transacties met echt geld.

Belangrijk: deze pictogrammen bepalen de leeftijdsclassificaties. Zo kun je het geweldpictogram in verschillende leeftijdsclassificaties aantreffen, waarbij geldt: hoe hoger de leeftijd in combinatie met het pictogram, hoe explicieter de beelden. Je zult logischerwijs nooit een seks-pictogram op een game met leeftijd 3 aantreffen, aangezien die game dan geen ‘geschikt vanaf 3 jaar’-classificatie krijgt.

Geweld kan wel bij alle leeftijden voorkomen, alleen gaat het bij de jongere varianten om cartoonesk geweld. Denk schermutselingen zoals je in Tom & Jerry of Spongebob Squarepants zou zien.

Pegi zegt niks over de kunde & kennis van een gamer

Pegi zegt verder niks over hoe oud je moet zijn om een game te kunnen spelen. Een kind van 3 mag een basketbalspel als NBA2K22 spelen, omdat het een 3-jaar-rating heeft, maar dat zal lastig gaan vanwege de complexe besturing. Het recent verschenen en met lovende recensies ontvangen Pokémon Legends: Arceus heeft een 7-classificatie in combinatie met het icoontje geweld. Toch is deze game niet geschikt voor alle Nederlandse gamers van 7 jaar jong aangezien de game volledig in het Engels is.

Quote Je hoeft als ouder niets te weten over games om toch te kunnen beoordelen of de inhoud voor jouw kind eventueel schadelijk is Harry Hol, Bureau Jeugd & Media

Harry Hol van Bureau Jeugd & Media is tevreden over Pegi en vindt de rol van ouders hierin van belang:,, Het systeem is goed en geeft veel informatie. Je hoeft als ouder niets te weten over games om toch te kunnen beoordelen of de inhoud voor jouw kind eventueel schadelijk is. Met schadelijk bedoel ik dan alle bekende negatieve effecten die media kunnen hebben: nachtmerries van te enge beelden, niet om kunnen gaan met inhoud waar een kind te jong voor is, et cetera.”

,,Het systeem gaat uit van eigen verantwoordelijkheid bij de ouders. Die moeten die verantwoordelijkheid dan wel nemen. Het probleem is dat ouders vaak denken dat het wel meevalt omdat het maar ‘een spelletje is’. Ouders die bijvoorbeeld hun kind zeker geen gewelddadige actiefilm zouden laten zien, of een heel enge horrorfilm, denken bij games met soortgelijke inhoud toch dat het dan anders is. Terwijl het om dezelfde schadelijke effecten gaat.”

‘Ja, maar de hele klas speelt het ook!’

De pictogrammen in combinatie met de leeftijdclassificaties op de hoezen van games zouden ouders dus een goede indruk moet geven van wat de game behelst. Toch is de leeftijdsgrens al decennialang voer voor discussie. Tieners kijken graag omhoog en ‘verboden vruchten’ lonken. Grote groepen 13- en 14-jarigen willen maar wat graag Call of Duty of Grand Theft Auto spelen, omdat vriendjes het daar over hebben.

Ouders zwichten veelal voor het ‘ja maar de hele klas speelt het ook’-argument van hun kroost. En nu steeds meer games online gekocht worden, direct vanuit de digitale winkel van de spelcomputer, is er nog minder zicht op de inhoud van de game.

Kan per kind verschillend zijn

Nu kunnen de meeste viertienjarigen misschien best wel games spelen waar het getal 16 (of 18) op prijkt. Dat hangt ook van het individuele kind af. Net zoals er kinderen van 16 zijn waarvoor games met een 16 als classificatie misschien juist wel te heftig zijn.

Quote Het gaat hier niet om tere kinderziel­tjes maar om het heel bekende en herkenbare effect van media Harry Hol, Bureau Jeugd & Media

Hol: ,,Het gaat hier niet om tere kinderzieltjes maar om het heel bekende en herkenbare effect van media. Iedereen heeft weleens een film gezien waar hij te jong voor was en nachtmerries van kreeg. En het is ook niet goed om kinderen bloot te stellen aan inhoud waar ze nog niet aan toe zijn, zoals seks of drugsgebruik of andere dingen die een heel vertekend wereldbeeld kunnen geven.”

Praat met je kinderen over games

Het zou dan ook zeer aan te raden zijn als ouders met hun kids veel meer in gesprek zouden gaan over wat ze spelen. ,,De Pegi-rating helpt ouders inschatten wat ze van een game kunnen verwachten en dan bepalen of hun kind daartegen zal kunnen. Daar komt bij dat kinderen negatieve effecten vaak geheimhouden als ze bang zijn dat ze de spelcomputer niet meer mogen gebruiken. Omdat ze toch willen blijven spelen.”

,,Praat dus met je kind over hoe ze dingen ervaren. En straf niet meteen eerlijkheid af. Help een kind zelf inschatten waar ze wel en niet tegen kunnen. Maar als ouder heb je wel het laatste woord. Games zijn ook een deel van de opvoeding. Ze vormen je wereldbeeld net als films. Als jij als ouder je kind veel films over soldaten laat zien geef je daarmee ook een boodschap. Dat geldt ook voor games.”

