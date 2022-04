Apple Arcade heeft meer dan tweehonderd games, dit zijn onze zeven favorieten

Het goede nieuws: zolang je abonnement van Apple Arcade doorloopt, kun je spelen wat je maar wilt. Net als bij een streamingdienst als Netflix of Disney+ geldt ook hier een all you can eat-principe. Zolang je lid bent, heb je toegang tot het complete aanbod.

In het geval van Apple Arcade betekent dat een keuze uit meer dan tweehonderd gametitels, zonder reclame of microtransacties. Je kunt een maand gratis van de dienst gebruik maken, daarna kost het 5 euro per maand.

Oceanhorn 2

Het actie-avonturenspel Oceanhorn 2 haalt overduidelijk de mosterd bij de beroemde The Legend of Zelda-games. Net als bij het originele Oceanhorn speel je als een jonge ridder die het lot van de wereld in handen heeft en op een avontuur gaat vol puzzels, vijanden en gevarieerde locaties.

De game ziet er geweldig uit, en als je eenmaal de besturing onder de knie hebt - een goede uitleg ontbreekt - is het genieten. Speel de game op een tv (via Apple TV) en je hebt het gevoel een volwaardige spelcomputergame te spelen.

The Last Campfire

Van de makers van het onuitputtelijke No Man’s Sky - een ruimtesimulatiegame die schier oneindig lijkt - komt dit opvallend ‘kleinere’ maar niet minder charmante spel. Het betreft een intiem puzzelavontuur vol waarachtige wezens en mysterieuze ruïnes. De sfeer is direct aanwezig, maar het zijn de vernuftige puzzels die de show stelen.

Fantasian

Als de bedenker van Final Fantasy een Japans rollenspel voor Apple Arcade maakt, dan mag je wat bijzonders verwachten. Fantasian, van Hironobu Sakaguchi’s Mistwalker-studio dus, is een uniek ogend maar qua gameplay vertrouwd turn-based rollenspel waarbij Final Fantasy-fans zich direct thuis zullen voelen.

Assemble With Care

Assemble With Care is een novelle verkleed als puzzelspel. Reparateur Maria reist door het zonnige stadje Bellariva en tijdens haar reis ontmoet ze inwoners die haar vragen iets kostbaars te repareren. Aan jou als speler de taak om deze voorwerpen uit elkaar te halen, uit te zoeken wat er mis is en ze weer in elkaar te zetten. Dat begint vrij eenvoudig, maar de latere voorwerpen vereisen behoorlijk wat pogingen.

De intuïtieve besturing en aantrekkelijke presentatie maken dat je door blijft spelen. Het spel is kort, maar het achterliggende verhaal mist zijn emotionele uitwerking niet.

What The Golf?

What The Golf? is een vermakelijke parodie op de golfsport die van een beetje gek naar compleet gestoord gaat. Gooi alles wat je weet van golf in de denkbeeldige prullenmand en laat je verrassen door deze fantasierijke, volstrekt aangenaam bizarre variant vol raketten, explosieven en dieren op de green.

Little Orpheus

Ontwikkelaar The Chinese Room werd bekend door narratieve first-person-titels als Dear Esther en Everybody’s Gone to the Rapture, gekscherend ‘walking simulators’ genoemd. Little Orpheus tapt uit een heel ander vaatje en is een kleurrijke, ambitieuze platformgame waarin een Sovjet-kosmonaut op zoek gaat naar het middelpunt van de aarde.

Het spel ontpopt zich al snel tot een fantastische reis die duidelijk flirt met cult-sciencefiction en avonturenfilms uit de begindagen van Hollywood.

Sayonara Wild Hearts

Dit is echt een waanzinnig leuke ritmische actiegame. Je scheurt door een 3D-wereld en verzamelt voorwerpen door op het juiste moment in de juiste rijbaan te gaan staan. De weelderige graphics kunnen in het begin wat overweldigend zijn, maar het is geen straf de levels opnieuw te spelen.

De besturing via het touchscreen is suboptimaal, dus het werkt beter om een controller te gebruiken. Dan komt deze psychedelische muzikale trip het best tot zijn recht.