Zorgen bij Mercedes na GP Bahrein: ‘We hebben een snellere auto nodig, zo simpel is het’

Hoewel Lewis Hamilton het seizoen afgelopen weekend opende met de overwinning in Bahrein, is het vertrouwen bij Mercedes daardoor niet toegenomen. Andrew Shovlin, de ­opper-engineer bij de toprenstal, concludeert dat de RB16B van Max Verstappen het hele weekend sneller was.

,,We hebben jarenlang kunnen vertrouwen op onze superieure snelheid op de rechte stukken en snelle bochten, maar daar was nu geen sprake van. Er was geen enkel stukje op het circuit waar wij tijd wonnen. Mercedes heeft een snellere auto nodig, zo simpel is het”, zegt hij tegen Daily Mail.

Probleem voor Mercedes is dat het moeilijk zal worden om echt wezenlijke veranderingen door te voeren. Grote regelwijzigingen zijn vanwege corona een jaar opgeschoven naar 2022, de verschillen worden dit jaar op detailniveau gemaakt, weet ook Shovlin.

,,Ik zie niet echt punten waarop we zoveel vooruitgang kunnen boeken dat we Red Bull voorbij gaan. Dus moeten we vooral hopen dat Red Bull geen punten vindt waarop zij zich kunnen verbeteren. Ik denk dat we meer naar de rij-eigenschappen van de auto moeten kijken om daar subtiele verbeteringen te vinden.”

Verstappen was in Bahrein de snelste in alle vrije trainingen en de kwalificatie. Door een slimme strategie wist zevenvoudig wereldkampioen Hamilton de openingsrace van het seizoen toch te winnen, mede omdat Verstappen werd teruggefloten na een ongeoorloofde inhaalactie.

Volledig scherm Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de podiumceremonie in Bahrein. © AFP