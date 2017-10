Zieke Verstappen won op ‘één van zijn slechtste dagen van het jaar’

Tijdens de race zag Verstappen op de schermen zijn zichtbaar geëmotioneerde zusje Victoria en zijn vader Jos. ,,Ik zag dat ze nerveus waren, dat was mooi om te zien”, zei Verstappen daarover. Toen de Limburger finishte klapte achtervolger Hamilton sportief voor zijn concurrent. Verstappen noemde dat gebaar ‘heel mooi’. ,,Ik was op dat moment met heel veel dingen bezig in mijn hoofd. Deze overwinning is mooier dan die in Spanje (Verstappen won zijn eerste Grand Prix op 15 mei 2016 op het Circuit de Catalunya, red.). Maar mijn wereldtitel karten in 2013 is nog altijd het hoogtepunt. Toen keek ik terug op wat ik vanaf mijn vierde heb moeten doen om daar te komen.”



Verstappen, die vertelde dat hij zijn winnende race eenmaal heeft teruggekeken, is nu in Japan ter voorbereiding op de Grand Prix op het circuit van Suzuka. Red Bull komt stabieler voor de dag in een seizoen waarin met name Verstappen geregeld werd geteisterd door technische malheur. Hoe de verhoudingen nu liggen? ,,Dat is moeilijk te zeggen. Ferrari is nog altijd heel sterk en Mercedes heeft het in Maleisië altijd wat moeilijk. Het is afwachten hoe het hier is in Japan. Ik wist dat er updates zouden komen en we zijn zeker dichterbij gekomen. Daar ben ik heel blij mee.”