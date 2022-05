Zelfs F1’s kroonjuweel is niet meer heilig: ‘Je kunt niet in het verleden blijven hangen’

Nyck de Vries krijgt op een zéér interes­sant moment zijn kans om indruk te maken in de Formule 1

Net nu Williams-coureur Nicholas Latifi flink onder druk staat, stapt Nyck de Vries in voor een vrije training bij de Britse Formule 1-stal. ,,Elke meter in de Formule 1 is een kans.”

16 mei