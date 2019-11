Zege met waarde gloort voor Verstappen in Brazilië

Max Verstappen krijgt vanavond (18.10 uur) een nieuwe kans om één van de monumenten op de racekalender te winnen, de Grote Prijs van Brazilië. Een jaar geleden was hij al goed op weg om dat te doen, maar verstierde Esteban Ocon het feest. Met pole position heeft Verstappen logischerwijs nu de best denkbare uitgangspositie.

Vorig jaar was Verstappen al dicht bij de eindzege op Interlagos, maar gooide een crash met Ocon roet in het eten. Door Rik Spekenbrink



Bij zijn eerste vrije training op Interlagos, als derde rijder van Toro Rosso in 2014, voelde Max Verstappen direct een klik met het circuit. Een mooie, glooiende, snelle baan met fijne bochten. De Grote Prijs van Brazilië werd één van de favoriete races van het jaar voor Verstappen, ook al zegt hij er altijd direct bij op de ene baan niet per se beter te zijn dan op de ander. Maar hij komt graag in São Paulo, een plek waar ze gek zijn van racen en waar de rijke historie van de Braziliaanse autosport trots wordt uitgedragen.

Vanavond krijgt Verstappen opnieuw de kans om de grand prix toe te voegen aan zijn lijst met overwinningen. Het zou nummer acht worden voor de Nederlander. Iedere zege telt, maar mocht het zo ver komen, dan heeft deze toch aanzienlijke waarde voor Verstappen. Hij kan er eventueel mee oprukken naar de derde plek in het kampioenschap. In een racejaar waarin Ferrari soms bijzonder sterk was, zou het een prestatie van formaat zijn om beide coureurs van dat team voor te blijven. Maar voor Verstappen belangrijker: de snelheid van zijn auto geeft hem vertrouwen voor de toekomst. Nog niet zo lang geleden waren er serieuze zorgen, die ook werden geuit. Red Bull Racing was erop achteruit gegaan na de zomerstop, terwijl het team juist bekendstaat om het ontwikkelen van de auto gedurende het seizoen.

Maar de dip was van tijdelijke aard, bleek vorige maand al. ,,We hebben geleerd van fouten en begrijpen de auto nu beter”, legde Verstappen in São Paulo uit. ,,Ik ben blij met de progressie dit jaar, zowel in het chassis als bij de motor.” Daar kan hij ook mee verder richting 2020, in de hoop dan voor het eerst echt mee te doen om de wereldtitel. Daarnaast is het nog niet zeker dat Honda ook na dat jaar in de Formule 1 blijft. Een derde overwinning bij hun terugkeerjaar in de sport, zou in dat opzicht ook kunnen bijdragen.

Goed, dat is voor later. Eerst deze race. Na een perfectie kwalificatie start Verstappen voor de tweede keer dit jaar, en in zijn carrière, vanaf de eerste startplek. Met de snelheid van Red Bull in de race zit het de laatste tijd ook wel snor, dus ligt er een mooie kans op de racezege. Wellicht kan het helpen dat er voor Mercedes (met de wereldtitels op zak) feitelijk weinig meer op het spel staat. En dat Charles Leclerc door een gridstraf moet starten vanaf plek 14. Maar een goede start is, als altijd, van groot belang. Inhalen kan op Interlagos wel, maar het is ook weer niet de beste baan voor actie.

Bekijk hieronder hoe Max Verstappen naar pole position reed:

Vorig jaar belandde Verstappen door een goed uitgekiende tactiek redelijk verrassend aan de kop van de wedstrijd. Achterligger Esteban Ocon vergaloppeerde zich echter, tikte Verstappen van de baan en die zag Lewis Hamilton passeren en winnen. Het duwincident na afloop ging de wereld over, Verstappen noemde het zelf onlangs een klotenmoment in zijn carrière.

Ocon doet vandaag niet mee. Red Bull heeft, weten ook de concurrenten, hier de auto om de winst over de streep te trekken. Maar Sebastian Vettel loert vanaf plek 2 wel op een kans. En de Duitser waarschuwde. ,,Dit is Brazilië. Hier gebeurt altijd iets geks.”