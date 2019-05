Zandvoort plant eerbetoon aan Lauda

,,We waren al van plan Lauda aan te halen bij de Dutch Grand Prix, maar nu is er nog meer reden van de race een enorm eerbetoon te maken. We zullen uitgebreid bij hem stilstaan'', zei sportief directeur Jan Lammers op Radio 1.



Lammers reed in 1979 in zijn debuutjaar nog tegen Lauda, die toen al twee wereldtitels bij Ferrari had veroverd en na een comeback bij McLaren in 1984 voor een derde keer wereldkampioen werd in de Formule 1. ,,Hij was in die tijd een groot voorbeeld voor mij. Hij benaderde de ogenschijnlijke perfectie in zijn rijden: netjes, strak en efficiënt'', aldus Lammers.



Plannen voor een blijvend aandenken voor Lauda op Zandvoort, zijn nog niet concreet, zei Lammers. ,,Maar we zullen zeker iets passends zoeken.''