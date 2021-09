Zandvoort kleurt volop oranje op eerste racedag met veel oponthoud

VIDEO Kritiek op Formule 1: Hamilton spreekt van een farce, Vettel vindt uitgedeel­de punten vreemde uitkomst

30 augustus ,,We hadden geen punten moeten krijgen”, aldus viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel over de uitkomst van de verregende Grand Prix van België. Max Verstappen werd gisteravond na lang oponthoud en een historisch korte race uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar en kreeg daarvoor 12,5 punten in plaats van 25. Zelf eindigde Vettel als vijfde en daarmee viel hij ook nog in de punten.